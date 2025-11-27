Se aprobó financiamiento por 25 mdd, del Fondo para Pandemias  

Pandemia. La Secretaría de Salud informó que se aprobó un fondo por 25 millones de dólares para Pandemias, para fortalecer la preparación y respuesta ante pandemias en el país, propuesta de México fue seleccionada como parte de la tercera ronda de financiamiento del Fondo para Pandemias

La Secretaría de Salud informó que México obtuvo un apoyo por 25 millones de dólares como parte de la tercera ronda de financiamiento del Fondo para Pandemias, mecanismo internacional dedicado a fortalecer las capacidades globales de prevención, preparación y respuesta ante pandemias.

Ante ello, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich enfatizó que “el gobierno de México mantiene su compromiso firme con la labor preventiva de la Secretaría de Salud, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica robusto que contribuya al bienestar del país y de la región de las Américas”.

La dependencia resaltó que dicho financiamiento estará destinado a avanzar en la preparación ante pandemias transfronterizas: con el enfoque sistémico y costo-efectivo de México para fortalecer los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección mediante el marco de “Una Sola Salud” (One Health), iniciativa estratégica que impulsará el reforzamiento de estos sistemas, con énfasis en regiones fronterizas y en la coordinación intersectorial.

Con ello, el apoyo se enfocará en reforzar la alerta temprana, la vigilancia y la detección con enfoque en Una Salud, priorizando las zonas fronterizas y la coordinación intersectorial.

Además, se podrán modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica, ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios, fortalecer la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud, así como capacitar a personal bajo el enfoque integral: Una Sola Salud, que articula la salud humana, animal y ambiental.

La dependencia enfatizó además, que la obtención de esos 25 millones de dólares, representa un reconocimiento internacional a la labor técnica de las instituciones nacionales de salud y al compromiso del Gobierno de México con la cooperación y la seguridad sanitaria mundial, de ahí que la propuesta fue seleccionada por su solidez técnica, su impacto potencial y orientación a la eficacia en función de los costos.

La directora ejecutiva del Fondo para Pandemias, Priya Basu, reconoció el compromiso de México al señalar: “Felicitaciones al Gobierno de México por la selección de su propuesta en el marco de la tercera convocatoria a presentar propuestas del Fondo para Pandemias. Esta inversión está destinada a fortalecer los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección de México a través de un sólido enfoque denominado “Una Salud”, en particular en las regiones fronterizas, donde es esencial lograr una coordinación sólida. Elogiamos el compromiso de México de crear un sistema de salud más resiliente y con capacidad de respuesta; y esperamos apoyar al país a medida que avanza en su agenda de preparación para futuras pandemias”.

La Secretaría de Salud externó su agradecimiento al Fondo para Pandemias, su Junta de Gobierno, el panel de expertos, los donantes y los asociados ejecutores por la confianza depositada en México y por su compromiso con el fortalecimiento de la preparación ante pandemias a nivel mundial.