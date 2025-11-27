SRE envía condolencias por incendio en Hong Kong

Servicios de emergencias se movilizan antes icendio de gran magnitud en Hong Kong

Ante el incendio de varios bloques de viviendas que fueron consumidos por el fuego en el distrito de Tai Po en Hong Kong, que ya ha cobrado más de 70 vidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se pronunció al extender sus condolencia a las autoridades y al pueblo de dicho país.

La cancillería también dio información sobre el estado de connacionales en dicho suceso:

"Nuestro consulado permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento“.

De igual forma, reiteró sus medios de contacto para los mexicanos en Hong Kong que requieran asistencia consular, que pueden dirigirse al consulado de México o llamar al número +852 9037 7491.