Tras la salida de Gertz Manero se seguirá un protocolo para decidir quién será el nuevo Fiscal de la República

Alejandro Gertz Manero (Galo Cañas Rodríguez)

Luego de que se anunciara la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, algunos nombres han salido ante la especulación de quién podría ser su sucesor, sin embargo, hay un proceso que se debe de seguir para designar al nuevo Fiscal de la República.

El primer paso es que la Cámara Alta del Senado haga oficial la separación del cargo de Gertz Manero, quien estuvo en el mismo desde enero de 2019. Seguido de esto, la Presidenta Claudi Sheinbaum, será notificada de la vacancia del cargo para que comience la búsqueda de los nuevos candidatos.

Los posibles elegidos, serán designados por mayoría de votos del Senado, que deberán enviar una lista de 10 candidatos a la mandataria nacional quien regresará la lista con tres opciones.

Entonces, el pleno del Senado, volverá a votar para elegir al nuevo Fiscal General de la República.