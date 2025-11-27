¿Ya encontraron al niño que desapareció en el canal de “El Alto del Coyote”, en Culiacán? Reporte actualizado

¿Ya apareció el niño que desapareció en el canal de “El Alto del Coyote”, en Culiacán? Reporte actualizado El niño habría tratado de recuperar su pelota cuando se cayó al canal; conoce las actualizaciones del caso (@proteccioncivilcln)

El pasado miércoles 26 de noviembre, se dio a conocer que un niño habría caído en un canal de El Alto del Coyote en Culiacán, mientras que en la tarde de este jueves el titular de Protección Civil Municipal ha informado que continúa la búsqueda del menor.

De acuerdo con Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil Municipal, se mantiene el operativo de búsqueda del menor desaparecido en el canal de El Alto del Coyote, con el despliegue de personal para lograr la pronta identificación del niño.

En el operativo participan Protección Civil de Culiacán, en coordinación con elementos de Protección Civil del Estado, bomberos, grupos voluntarios y brigadas de ciudadanos.

La búsqueda ha abarcado aproximadamente 8 kilómetros de distancia, partiendo desde el lugar de los hechos en el Canal Humaya hasta el dique de El Limón de Los Ramos.

Para localizar al menor están participando 30 elementos, entre los que destacan un grupo de buzos, los cuales realizan la búsqueda dentro del canal. A estos intentos se les suman tres lanchas y cuatro cuatrimotos para reforzar la exploración del canal.

Asimismo, se ha comunicado que están participando voluntarios y familiares, quienes trabajan con las autoridades de manera coordinada.

Finalmente, Jesús Bill Mendoza, titular de Protección Civil de Culiacán, declara que continuarán con las labores de búsqueda hasta localizar al menor, según las instrucciones dadas por el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

¿Cómo se cayó al canal el niño de “El Alto del Coyote”, en Culiacán?

De acuerdo con diferentes reportes, el menor de 9 años estaba jugando cerca del Canal Humaya en la localidad de El Alto del Coyote en Culiacán cuando su pelota se deslizó hacia el canal y, en el intento del niño por rescatarla, habría caído dentro de este.

En cuanto sus padres informaron a las autoridades, se inició el protocolo de búsqueda del menor, el cual continúa hasta el momento.