Abre convocatoria Senado para reemplazo de Gertz Manero en FGR; Ernestina Godoy entre los favoritos

Se espera que antes de terminar este 2025 sea electa la o el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (Foto: Cortesía)

El Senado de la República abrió este viernes la convocatoria pública para seleccionar a la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que este jueves el pleno dio cuenta formal de la renuncia de Alejandro Gertz Manero al cargo.

Entre los posibles candidatos para ocupar la Fiscalía General de la República, destaca la figura de Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de la Presidencia y ahora encargada del despacho en ese órgano a partir de la renuncia de Gertz Manero.

Godoy quien ya fue fiscal general de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno, es señalada como la favorita para sustituir a Gertz Manero al frente de la FGR.

Otros nombres que se mencionan , también vinculados al actual gobierno, son Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, así como Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y antes procurador fiscal.

La convocatoria —emitida a partir del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)— establece que el registro de aspirantes estará disponible desde las 13:00 horas de este viernes 28 de noviembre y hasta las 13:00 horas del domingo 30 de noviembre, exclusivamente a través del portal electrónico del Senado: www.senado.gob.mx

El documento señala que toda persona interesada deberá cumplir con los requisitos constitucionales para ser fiscal general, entre ellos:

• Ser mexicana o mexicano por nacimiento.

• Tener al menos 35 años cumplidos al día de la designación.

• Contar con título profesional de Derecho con antigüedad mínima de diez años.

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito doloso.

Además, cada aspirante deberá presentar un ensayo de máximo diez cuartillas con análisis sobre fenómenos delictivos, plan de persecución penal y uso del marco normativo vigente para enfrentar la criminalidad.

También deben entregar documentos de identidad, currículo y escritos bajo protesta de decir verdad.

La Jucopo verificará los expedientes y el martes 2 de diciembre presentará al pleno una lista de al menos 10 candidaturas, misma que requerirá la aprobación de dos terceras partes.

De ser aprobada, se enviará a la titular del Ejecutivo Federal para que formule una terna.

Posteriormente, el Senado deberá elegir a la persona titular de la FGR por mayoría calificada tras la comparecencia pública de quienes integren la terna.

Si el Senado no logra la designación en los plazos previstos, el Ejecutivo podrá nombrar directamente a quien encabece la Fiscalía, conforme al artículo 102 constitucional.

El acuerdo señala que todos los documentos de los aspirantes serán difundidos en versión pública en la Gaceta del Senado, y que el Canal del Congreso dará seguimiento al proceso para garantizar máxima transparencia.