Aguinaldo de 30 días: así se perfila la iniciativa en Cámara de Diputados Legisladores presentan nueva iniciativa para aumentar el aguinaldo a 30 días de salario (Unsplash)

A días de que a la mayoría de los mexicanos se les comience a pagar su aguinaldo, se presenta ante la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para aumentar este bono a 30 días.

Esta nueva propuesta busca modificar la Ley Federal del Trabajo para que de manera progresiva los trabajadores puedan recibir un aguinaldo equivalente a 30 días de salario.

La iniciativa fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano y propone que se mantenga como mínimo los 15 días de aguinaldo para el primer año trabajado, para después aumentar al pago cinco días por cada dos años adicionales hasta alcanzar un nivel de 30 días.

Es decir, para obtener 30 días de salario como aguinaldo, los trabajadores deberán permanecer en una empresa de manera continua durante 6 años.

“Elevar el mínimo legal progresivamente no representa una carga desproporcionada para los centros de trabajo, pero sí marca una diferencia significativa para quienes dependen de este ingreso. Por ello, la reforma propuesta se presenta como una medida viable y necesaria para fortalecer la justicia laboral y actualizar una prestación que, por muchos años, se ha quedado corta frente a las condiciones actuales de México”. Fue lo expresado por diputados del partido Movimiento Ciudadano al El Economista.

Propuestas para aumentar el aguinaldo en México

Pese a la probabilidad de que la propuesta de Movimiento Ciudadano de aumentar el aguinaldo a 30 días avance, ha habido otros intentos de reformar la ley para incrementar el pago del aguinaldo, los cuales no tuvieron una conclusión exitosa.

En 2021, el diputado Aurelio González Cruz, perteneciente al partido de Morena, presentó una iniciativa para que el aguinaldo fuera equivalente a 40 días de salario. Aunque fue rechazada en 2022 por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Desde entonces, se continuaron presentando propuestas referentes al aguinaldo, que proponían como base los 30 días de aguinaldo o, por ejemplo, la eliminación del pago del impuesto sobre la renta (ISR) en el aguinaldo.

En 2023, igual por parte de Morena, el diputado Manuel Baldenebro Arredondo volvió a traer el tema a colación, reconociendo que existía un consenso en general sobre el tema. Sin embargo, ese año la LXV Legislatura finalizó y no se concretó nada al respecto.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el pago del aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo en el artículo 87 establece que el monto de aguinaldo deberá ser equivalente a 15 días de salario y, en caso de que no se haya trabajado el año completo, se le pagará al trabajador la parte proporcional.

Este bono deberá realizarse antes del 20 de diciembre a todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros.

Antiguamente, el aguinaldo era solo una gratificación que los jefes daban voluntariamente con motivo de celebración de las fiestas navideñas; no obstante, fue en 1970 que se volvió obligatoria cuando se consignó en la Ley Federal del Trabajo de 1970.

Desde entonces, en más de 50 años no ha sido modificada, pese a las diferentes iniciativas que se han propuesto, como la de Movimiento Ciudadano.