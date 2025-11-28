Carretera México-Querétaro : Convocan a bloqueo por desaparición de Jeshua Cisneros este viernes 28 de noviembre

Carretera México - Querétaro : Convocan a bloque por desaparición de Jeshua Cisneros este viernes 28 de noviembre

La noche del 13 de noviembre de 2025, el joven de 18 años Jeshua Cisneros Lechuga desapareció cuando regresaba a su casa a pie. El último trayecto conocido lo hacía desde una vivienda en la colonia Jardines de la Hacienda, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se dirigaba a su domicilio en Arcos de Alba. Testigos y videos de vigilancia muestran que caminaba por la lateral de la autopista Autopista México–Querétaro salió de una plaza y pasó por varias empresas, pero en ese punto se perdió todo rastro de él.

Han pasado casi 15 días sin noticias de Jeshua, y la familia asegura que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no avanzan. Según su padre, Luis Cisneros, la dependencia pidió un “voto de confianza” para revisar los videos de seguridad; sin embargo, hasta ahora solo una empresa CRA Internacional ha entregado imágenes. Otras compañías ubicadas a lo largo de la ruta como Alpura, Gatorade, Suzuki, Hyundai y el parque industrial Cuamatla no han colaborado todavía. La familia pide su intervención con urgencia.

Ante lo que consideran una inacción institucional, la familia y amigos decidieron convocar una manifestación. Este viernes 28 de noviembre, a las 17:00 horas, bloquearán completamente la caseta de cobro de Tepotzotlán, en la autopista México–Querétaro, en dirección norte. El bloqueo forma parte de una protesta para exigir resultados concretos: localizar a Jeshua o al menos obtener avances firmes en la investigación.

En su llamado, el padre pide la solidaridad de la sociedad civil: “Disculpen lo que esto va a generar, pero yo necesito a mi hijo de vuelta”, señaló. La familia advierte que la manifestación provocará molestias en la circulación, pero subraya que no hay otra vía para presionar autoridades y empresas a cumplir su responsabilidad.

Mientras tanto, las búsquedas continúan. Autoridades, voluntarios, vecinos y familiares han recorrido la zona por donde se perdió el joven, revisando calles, avenidas y posibles puntos de fuga pero hasta ahora sin éxito.

Este caso ha encendido la alarma en Cuautitlán Izcalli y el Edomex ante la persistente crisis de desapariciones. La exigencia de resultados aumenta, y la sociedad es convocada para sumarse a la búsqueda y presión. La espera de la familia es angustiosa, y para ellos como han dicho el bloqueo en la México-Querétaro no es un capricho, sino una llamada de auxilio para que la autoridad actúe y devuelva a Jeshua con vida.