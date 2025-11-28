Ernestina Godoy: “Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida”

Ernestina Godoy, en imagen de agosto pasado al llegar a Palacio Nacional (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Relevo en la FGR — La exconsejera jurídica de la Presidencia y ahora Fiscal General de la República interina (FGR), Ernestina Godoy, subrayó en un mensaje publicado en sus redes sociales que “asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”. La funcionaria se despidió del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y desde la noche del jueves tomó las riendas del despacho de la institución, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La titular interina de la FGR, quien tuvo que renunciar a su anterior puesto como Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, señaló que “hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos. Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”, apuntó.

Ernestina Godoy, quien fue fiscal de la Ciudad de México, será la sucesora de Alejandro Gertz Manero, de 86 años, quien presentó su renuncia al cargo a través de una carta enviada al Senado de la República y quien ahora se incorporará al servicio exterior como representante diplomático en un país “amigo” del que aún no se define pero que según versiones será en Alemania.

Fue la propia Jefa del Ejecutivo quien confirmó este viernes en Palacio Nacional que Gertz Manero aceptó su propuesta de que se incorpore como representante de México en una embajada, sin precisar el país al que será destinado el ahora extitular de la FGR.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta (...) Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse; esa es una regla”, explicó la mandataria en Palacio Nacional.

Asimismo, informó que Godoy será la nueva encargada interina conforme a lo establecido por la ley. “Él (Gertz Manero) nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas. Porque la Constitución y la ley de la fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área (…) dentro de la fiscalía está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la fiscalía", señaló.

La nueva fiscal general interina asumirá formalmente el cargo próximamente, si bien recordó Shaienbaum que la designación definitiva de la persona titular de la FGR deberá seguir el proceso constitucional correspondiente, aunque no detalló los tiempos.

