La informalidad laboral se disparó al 55.7 por ciento de la población ocupada durante octubre

Trabajo informal (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló el comportamiento del mercado laboral mexicano durante el mes de octubre de 2025, donde el sector dedicado a la informalidad laboral aumentó considerablemente respecto a su comportamiento en el mismo periodo del año anterior.

Durante octubre, la población ocupada en la informalidad laboral ascendió a 33.9 millones de personas, lo que corresponde al 55.7 por ciento de la población ocupada, misma que en el mismo mes pero de 2024 fue de 54.1 por ciento.

La informalidad laboral considera a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, al igual que a las personas cuyo vínculo de dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.

Incluye a los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

Respecto a las características de la población ocupada, que fue de un total de 60.9 millones de personas, el 68.7 por ciento, 41.8 millones de personas, operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un aumento anual de 169 mil.

Además, 13.3 millones (21.9 por ciento) trabajaron de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleadas o empleados: 537 mil personas más respecto a octubre de 2024. Por su parte, 3.6 millones (5.9 por ciento) fueron personas empleadoras, cifra que ascendió en 117 mil. Finalmente, 2.1 millones de personas (3.5 por ciento) se desempeñaron en los negocios o en las parcelas familiares, es decir, contribuyeron de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.

Por sector de actividad económica, la población ocupada se distribuyó de la siguiente manera: los servicios concentraron 27.2 millones de personas (44.6 por ciento); el comercio, 12.0 millones (19.7 por ciento); la industria manufacturera, 9.8 millones (16.1 por ciento); la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 6.3 millones (10.3 por ciento); la construcción, 4.8 millones (7.9 por ciento); y otras actividades económicas —que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas—, 359 mil (0.6 por ciento). Por su parte, 459 mil personas (0.8 por ciento) no especificaron su actividad.

Las personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda, pertenecientes a la población subocupada, fue de 4.6 millones de personas, un millón menos respecto a octubre de 2024. La tasa de subocupación se ubicó en 7.5 % de la población ocupada, porcentaje inferior al 9.4 % registrado en octubre del año pasado.

La tasa de la población desocupada, población que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo y realizó alguna actividad para obtener empleo, fue de 1.6 millones de personas y representó 2.6 por ciento. En cuanto a las características sociodemográficas de la población desocupada, por rangos etarios, la mayor proporción se concentró en el grupo de 25 a 44 años, con 45.2 por ciento. Siguió el grupo de 15 a 24 años, con 36.3 por ciento.