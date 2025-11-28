México y Canadá presentan los avances de su Asociación Estratégica Integral

México y Canadá inician una nueva etapa de colaboración

En el marco de la Primera Reunión de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá (AEIMC), el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco participó junto al viceministro de Relaciones Exteriores de Canadá, David Morrison en un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa de colaboración bilateral, resultado de más de veinte años de trabajo conjunto en el marco de la Alianza México-Canadá y que hoy adquiere una nueva denominación.

“Tenemos una larga amistad, hay una gran afinidad entre nuestros países, los momentos circunstanciales globales y regionales nos invitan a aumentar nuestra cercanía para que el impulso que vivimos pueda llevar más lejos que nunca esta asociación” expresó el subsecretario.

En la misma, se dio seguimiento al Plan de Acción México-Canadá recientemente acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el primer ministro Mark Carney.

Al respecto, el viceministro Morrison expresó: “La Asociación Estratégica Integral refleja cuánto ha evolucionado nuestra relación y busca construir una asociación amplia, orientada al futuro, que reconozca nuestros valores y prioridades compartidos”.

La delegación mexicana estuvo conformada por Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá; Luz Laguna, directora general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía; Héctor Arronte, coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera de la Secretaría de Agricultura; Humberto Jasso, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario; Silvia Llamas, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la CONAFOR; Andrés Aguirre, director general de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la AMEXCID; Daniela Alatorre, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía de la Secretaría de Cultura; Camila Zepeda Lizama, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de SEMARNAT; Farid Hannan, director general de Diplomacia Económica de la SRE; y Natalia Figueroa, encargada de la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte.

La comitiva canadiense estuvo integrada por Cameron MacKay, embajador de Canadá en México; Susan Pereverzoff, ministra consejera de Asuntos Políticos en la Embajada de Canadá en México; Ashraf Hassanein, director para México y Asuntos Trilaterales; Tomás López, subdirector para América Latina y Promoción de Exportaciones de Recursos Naturales; Keith Currie, presidente de la Federación Canadiense de Agricultura; Chris Moran, viceministra adjunta, Ministerio de Agricultura de Canadá; Monique Frison, directora general del Servicio Forestal de Canadá; Ramzi Saad, director general de Industrias Creativas y Comercio Internacional; Jeffrey Biggs, director general de Políticas y Economía del Sector de Tierras y Minerales, Recursos Naturales de Canadá; Lana Edwards, encargada de la Dirección General de Asuntos Bilaterales y Comercio, Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá.