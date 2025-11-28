¿Quieres estudiar en EU? Embajada abre convocatoria y detalla cómo obtener una beca Si estás por estudiar tu licenciatura, maestría o doctorado, esta es tu oportunidad para hacerlo en Estados Unidos; conoce los requisitos (Pixabay y edusamx)

La Embajada de Estados Unidos ha compartido la convocatoria de Opportunity Funds para próximos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que deseen estudiar en Estados Unidos.

La beca Opportunity Funds es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que apoya a estudiantes mexicanos con alto potencial académico y de liderazgo y que se encuentran interesados en estudiar en Estados Unidos.

Esta beca cubrirá los gastos de solicitud a las universidades estadunidenses de quienes vayan a iniciar sus estudios en otoño del 2027.

Además, Education USA brindará orientación, asesoría y un seguimiento intensivo en cada una de las etapas del proceso de selección de universidades en Estados Unidos a los que resulten beneficiarios de este programa.

Este programa está abierto a todas las áreas y disciplinas, con excepción de los campos clínicos de medicina, odontología y veterinaria. En tanto que se dará prioridad a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Education USA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos, la cual se dedica a promover la educación superior estadounidense a estudiantes internacionales y en México cuenta con 15 centros de asesoría.

La convocatoria abrió el 3 de noviembre y podrás realizar el registro hasta el 15 de febrero del 2026.

¿Cuáles son los beneficios de la beca Opportunity Funds?

Si resultas seleccionado para ser beneficiario de la beca Opportunity Funds, esto es lo que te está ofreciendo el Gobierno de Estados Unidos:

Durante la solicitud de admisión a universidades estadunidenses

Asesoría académica 1-1

Talleres virtuales de preparación grupal

Cursos de estudio intensivo para exámenes de admisión

Cuotas de certificaciones de inglés (TOEFL)

Cuotas de exámenes de admisión (SAT, GRE)

Traducción de documentos oficiales

Cuotas de solicitud para 4 universidades acreditadas

Cuotas de evaluación de credenciales

Eventos de networking con representantes de EUA

Si después de las solicitudes eres aceptado por una universidad estadunidense con una oferta completa de ayuda financiera o bien cuentas con fondos complementarios de otras fuentes para cubrir los costos de matrícula, cuotas y gastos de manutención, la beca Opportunity Funds te ofrecerá:

Cuota de pasaporte mexicano por 1 año

Cuota SEVIS y pago de la visa estudiantil F-1

Gastos de traslado a citas en consulado o embajada estadounidense

Vuelo sencillo a Estados Unidos

Pago único de apoyo para gastos de instalación.

No obstante, antes de recibir los anteriores beneficios, necesitas cumplir con ciertos requisitos, los cuales te presentamos a continuación.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca Opportunity Funds?

Si después de leer los anteriores beneficios de la beca Opportunity Funds estás aún más interesado en participar para ser seleccionado en este programa, te contamos cuáles son los requisitos para solicitarla:

Todos los solicitantes deben presentar evidencia de un promedio final mínimo de 9.0 (en una escala de 10 puntos) o 90 (en una escala de 100 puntos). Si es para licenciatura, debe ser el total de la secundaria y primaria, y en posgrado, del último grado de estudios.

(en una escala de 10 puntos) o (en una escala de 100 puntos). Si es para licenciatura, debe ser el total de la secundaria y primaria, y en posgrado, del último grado de estudios. Contar con un nivel avanzado de inglés equivalente a 90 puntos en el TOEFL iBT.

Como parte de los puntos con mayor peso, es contar con una trayectoria sobresaliente de liderazgo y compromiso social , como haber participado en voluntariados, consejos estudiantiles, líder de proyectos académicos o laborales, etc.

, como haber participado en voluntariados, consejos estudiantiles, líder de proyectos académicos o laborales, etc. Además, deberás contar con nacionalidad mexicana y residir en México.

Podrás conocer la información con mayor detalle en la convocatoria compartida por la Embajada de Estados Unidos en México.