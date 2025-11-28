Reconocimiento del Club Primera Plana a periodistas mexicanos; Crónica es galardonada por su apoyo a la cultura

El Club Primera Plana, una organización de periodistas de enorme tradición en la prensa mexicana, rindió un reconocimiento a diversos periodistas por trayectorias de décadas y por su contribución a la defensa de la libertad de expresión.

Primera Plana (SUNNY QUINTERO)

Entre los galardonados estuvo nuestro medio, La Crónica de Hoy, por su apoyo a la cultura y la vida académica del país. Don Jorge Kahwagi Gastine, Presidente del Consejo de Administración, y Rafael García Garza, Director General del diario, estuvieron presentes en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, un espléndido recinto en el que se realizó la ceremonia de entrega de reconocimientos.

Don Jorge Kahwagi resumió muy bien el espíritu del encuentro al señalar que “el periodismo debe basarse en la ética, responsabilidad y compromiso con la verdad, buscando siempre el interés público.

En ese mismo tenor, previo a la premiación, se hizo un reconocimiento a la difícil labor que muchos periodistas realizan diariamente fuera de los llamados medios nacionales. El número de periodistas asesinados, se señaló en voz del maestro Hugo Castro Aranda, muestra lo complicado de la labor en estos tiempos y reitera la necesidad de que este trabajo sea reconocido debidamente.

Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, puntualizó que la exigente profesión del periodismo incluso haría necesario que muchos de los galardonados reciban su reconocimiento en días posteriores.

El Club Primera Plana entregó los reconocimientos por trayectoria profesional a periodistas de diversas entidades del país, muchos de ellos plumas que son refertencia obligada en estados como Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz o el Estados de México. Estuvieron presentes, entre otras personalidades, Juan Bolívar Díaz Santana, embajador de la República Dominicana en México; Mauro Jiménez Lazcano, de la Revista Macroeconomía, el tabasqueño Martin Takagui, Rafael Medina, José Ignacio Tapia Ramírez.

Virgilio Arias Ramírez, Presidente del Club Primera Plana, señaló por su parte que la organización que encabeza tiene ya una larga tradición en este tipo de reconocimientos y explicó que se ha contemplado a quienes han cumplido 25 años o más en la tarea informativa. Arias reiteró que el objetivo central de este evento es estimular la vocación de servicio de mujeres y hombres que han dedicado, día a día, una gran parte de su “vida a la noble labor de informar, con responsabilidad y compromiso social”. Se trata de la entrega número 33 de reconocimientos, siendo siempre una buena parte de los galardonas para quienes mantienen su trinchera informativa en medios locales o estatales, lo que hace aún más significativa esta ceremonia anual.

Así, periodistas de todas las latitudes tuvieron ocasión de encontrarse y convivir durante unas horas.

El evento se llevó a cabo en el salón Miguel Hidalgo de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Primera Plana

Primera Plana (SUNNY QUINTERO)