Tratamiento para la diabetes tipo 2 podría costar hasta 47 mil pesos por año, según la Profeco

Tratamiento diabetes tipo 2

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicó un estimado del gasto total que pueden generar la compra de medicamentos e insumos médicos necesarios para el tratamiento de la diabetes tipo 2 de acuerdo con el programa Quién es Quién en los Precios.

Tomando en cuenta las cifras de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), de que en 2024 había 589 millones de personas adultas entre 20 y 79 años con diabetes a nivel mundial, una cifra en crecimiento alarmante, con posibilidad de alcanzar para el año 2050 hasta los 853 millones, la Profeco recopiló el precio mínimo, máximo y promedio de algunos medicamentos e insumos médicos con el programa Quién es Quién en los Precios.

Si bien dichos gastos pueden ser esporádicos en productos como el glucómetro y el dispositivo de punción, o recurrentes como en insulina, metformina, lancetas, tiras reactivas y jeringas para la administración de medicamentos, el acumulado anual puede ir desde los $24,086.58 hasta los $46,949.10 pesos por persona, informó la procuraduría.

El desglose del gasto anual estimado comprende la compra de un glucómetro con precio mínimo de $280.00 pesos y máximo de $1,706.00 y un dispositivo de punción de $83.00 o $139.00 pesos, con la consideración de que es una adquisición única por su larga vida útil.

Respecto al gasto recurrente, se contempló la compra de una caja con un frasco ámpula de lantus insulina glargina con 10 mililitros de solución inyectable 100 UI/3.64 mg por $1,625.53 pesos o $3,069.00 para uso mensual y una caja con 60 tabletas de 500 mg/5mg de metformina con un costo mínimo de $18.00 y máximo de $137.00 pesos para su consumo por dos meses.

En el mismo monitoreo, la Procuraduría encontró la caja con 100 lancetas en un precio mínimo de $61.90 pesos y un máximo de $285.00, la caja con 50 tiras reactivas desde $295.00 hasta $581.00 pesos y la caja con 30 jeringas Ultra Fine 0.5 ml 31G x 8 mm para la administración de insulina en $146.79 y $187.00 pesos.

Para el estimado anual se determinó el consumo de una lanceta, una tira reactiva y una jeringa al día. No obstante, el artículo publicado en la Revista del Consumidor destaca la particularidad del tratamiento, pues cada persona debe seguir las indicaciones médicas de acuerdo a sus características y necesidades, por lo que el ejercicio de estos gastos es únicamente orientativo, así como los precios pueden tener variaciones a la fecha de publicación.

La institución recomienda a la población llevar un plan de alimentación adecuado a las necesidades y gustos, donde se pueden aprovechar frutas y verduras de temporada para maximizar presupuestos.

En caso de cobros indebidos, prácticas comerciales abusivas e incumplimiento de precios o de algún descuento al adquirir productos para el cuidado de la diabetes, la Procuraduría pone a disposición de las personas el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.