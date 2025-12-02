Perfila Senado aprobar este miércoles a próximo titular de la FGR: Adán Augusto López

Adán Augusto López (Galo Cañas Rodríguez)

El Senado perfila aprobar este miércoles al o la Fiscal General de la República que llegará a ese órgano a tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero para asumir una embajada de México.

Así lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López quien confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe en las próximas horas al Senado la terna de donde saldrá el o la nueva titular de la FGR.

“Sí. Yo espero que mañana (miércoles) estemos en condiciones de haber recibido la terna y que comparezcan los integrantes de la terna”, aseveró

El también coordinador de la mayoría en el Senado aseveró que este miércoles se agotaría todo el proceso legislativo para que por la tarde—noche sea electo el o la nueva titular de la FGR por mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes y de inmediato rinda protesta ante el pleno.

“Sí, es probable que sí, que mañana se agote”, recalcó

Adán consideró que será una jornada algo larga que terminará con la toma de protesta de él o la que resulte designada.

AJUSTES

En medio de las críticas por el proceso “fast track”, el Senado ajustará el formato de comparecencia de las tres personas aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para permitir rondas de preguntas de los grupos parlamentarios, confirmó López Hernández.

El senador aclaró que, contrario a lo que se difundió, la prohibición de realizar preguntas no estaba en la convocatoria, sino en un acuerdo interno para las sesiones.

Ese acuerdo, dijo, será modificado para dar mayor apertura y participación en las comparecencias.

En cuanto al cierre del periodo ordinario, el presidente de la Jucopo indicó que las fechas dependerán del arribo de las minutas enviadas por la Cámara de Diputados.

Entre los pendientes se encuentran:

* La Ley de Aguas, cuya discusión ha generado polémica.

* Una posible minuta sobre ascensos en las Fuerzas Armadas.

* La reforma relacionada con vapeadores y otros asuntos aún en análisis.

López Hernández estimó que sí habrá tiempo para procesar la Ley de Aguas en el Senado una vez que llegue, pero evitó confirmar si el periodo se prolongará hasta el 15 de diciembre, como ha ocurrido en años anteriores

López Hernández explicó que el nuevo formato contempla tres rondas de preguntas —una por cada grupo parlamentario— de dos minutos cada una.

Después, cada persona integrante de la terna contará con 20 minutos para exponer y responder los cuestionamientos.

Posteriormente se dará paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, y finalmente se procederá a la votación en el pleno.

El legislador precisó que, aunque se permitirá hacer preguntas directas, no habrá interpelaciones ni interrupciones durante las intervenciones.

Sobre el perfil de Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la FGR y una de las aspirantes, López Hernández destacó que es una abogada con amplia trayectoria en procuración de justicia, exlegisladora y exconsejera jurídica del Ejecutivo federal.

“Es una persona honesta, con una larga trayectoria en el servicio público”, afirmó, aunque reconoció que hay perfiles más fuertes que otros dentro de la lista final.

