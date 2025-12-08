Crimen y extorsión: mensajes desde el WhatsApp de Brayan Salinas tras su asesinato

El caso del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, dio un giro estremecedor luego de que se confirmara que, mientras él ya había sido asesinado en un departamento de la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, sus presuntos agresores utilizaron su cuenta de WhatsApp para pedir dinero a sus contactos. Los mensajes, escritos con urgencia, buscaban obtener transferencias bancarias aprovechando que tenían su teléfono tras despojarlo de sus pertenencias.

Horas antes del hallazgo del cuerpo, varios amigos y conocidos reportaron haber recibido el mensaje: “ALGUIEN Q ME AYUDE CON UNA TRANSFERENCIA ME SÚPER URGE”, lo que en un inicio parecía un texto enviado por el propio regidor. Sin embargo, poco después se descubrió que se trataba de los hombres que habrían ingresado con él al departamento y que fueron captados saliendo sin su compañía.

Mensajes desde el WhatsApp de Brayan Salinas tras su asesinato Foto Vía: X @c4jimenez

Robo, mensajes de extorsión y movimientos en sus tarjetas

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los sujetos que lo acompañaban presuntamente lo drogaron, lo asfixiaron y posteriormente le robaron su celular, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Con ese material, realizaron retiros, pagos y enviaron mensajes para solicitar transferencias a nombre de la víctima. La fiscalía investiga este patrón como parte de una posible operación criminal dedicada al robo y suplantación digital de identidad.

Las autoridades también revisan las cámaras del edificio y de la zona, que muestran a los dos hombres dejando el inmueble durante la madrugada. Se han solicitado más videos para trazar la ruta de escape y verificar si tuvieron apoyo externo o si participaron en otros incidentes similares.

La investigación continúa

El cuerpo de Brayan Salinas fue localizado por personal de limpieza del inmueble, quienes alertaron a las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación para establecer la causa exacta de la muerte, determinar el móvil del crimen y rastrear a los implicados. Hasta el momento, no se han anunciado detenciones.

El caso ha generado indignación en Tamaulipas y la capital del país, no solo por el asesinato del regidor, sino por el uso de su identidad digital para intentar engañar y extorsionar a sus amigos mientras él ya había perdido la vida.