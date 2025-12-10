Calendario escolar SEP: ¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno y de Semana Santa 2026?

Calendario de la SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre en primaria y secundaria? (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026 ya está disponible, y con él, muchas preguntas surgen entre padres de familia, alumnos y docentes, especialmente sobre las vacaciones y los días de descanso.

Por ello, en esta nota te platicamos cómo quedará organizado el calendario escolar para todos los estudiantes de nivel básico, para que las familias y estudiantes tengan en mente estas fechas y prevean sus salidas o actividades de días de descanso.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno y el regreso a clases?

Después del merecido descanso por las vacaciones de invierno, los estudiantes de educación básica en todo México deberán regresar a clases el lunes 12 de enero de 2026.

El ciclo escolar 2025-2026 iniciará su segunda mitad después de unas vacaciones de aproximadamente tres semanas, que comenzarán el 22 de diciembre de 2025. Durante estas vacaciones, los estudiantes podrán disfrutar del tiempo libre para compartir con sus familias o participar en actividades recreativas.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa para el ciclo escolar 2025-2026 se llevarán a cabo entre el 30 de marzo y el 10 de abril de 2026. Este periodo de descanso será bien recibido por los estudiantes, quienes podrán disfrutar de más de dos semanas de vacaciones, coincidiendo con las festividades religiosas y escolares. El lunes 13 de abril de 2026, los estudiantes regresarán a sus clases para continuar con el ciclo escolar.

Calendario escolar SEP 2026 Foto: SEP

Días festivos importantes del ciclo escolar

A lo largo del ciclo escolar, los estudiantes también podrán disfrutar de otros días festivos y puentes, que generalmente no implican clases en todo el país. Entre los días más destacados se incluyen:

2 de febrero : Día de la Constitución Mexicana.

: Día de la Constitución Mexicana. 16 de marzo : Natalicio de Benito Juárez.

: Natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo: Día del Trabajo.

Estos días festivos se celebran a nivel nacional y son reconocidos por la SEP, por lo que las escuelas cerrarán en estas fechas.

Ajustes y consideraciones a nivel local

Aunque el calendario escolar marca las fechas generales de inicio y finalización del ciclo, así como las vacaciones y festivos, es importante tener en cuenta que algunos estados o entidades federativas pueden realizar ajustes en el calendario de acuerdo con necesidades locales o acuerdos sindicales. Esto significa que, en algunos casos, los periodos de descanso pueden variar ligeramente dependiendo de la región.

Por ello, es fundamental que los padres de familia y los docentes verifiquen las fechas específicas con las autoridades educativas locales para asegurarse de que están al tanto de cualquier cambio que pudiera ocurrir.