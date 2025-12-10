Pensión Bienestar Adultos Mayores: edad mínima para el registro Pronto concluirá el registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores; conoce quiénes pueden inscribirse (Pixabay y Gobierno de México)

El próximo sábado 13 de diciembre concluye el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; conoce quiénes podrán inscribirse y ser uno de los beneficiarios.

El registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores inició el pasado 1 de diciembre y culminará el sábado 13 de diciembre. Desde su apertura, se habilitaron los Módulos del Bienestar para que las personas pudieran acudir al que se encuentre más cercano a su domicilio.

Quienes completen su registro y acudan a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar en fechas próximas a anunciarse, recibirán de manera bimestral $6,200 pesos, de los cuales ya ha sido confirmado su aumento para el 2026, aunque aún se desconoce la cantidad exacta del mismo.

Como su nombre lo indica, podrán registrarse aquellas personas que sean consideradas Adultos Mayores, con una edad cumplida de 65 años en adelante, según lo indica la convocatoria publicada por Programas del Bienestar.

Si ya cumples con esta edad, te contamos cuáles son los requisitos para completar tu registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas.

Requisitos para registrarse a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Si tienes más de 65 años o recién los cumplirás en diciembre, esta es tu oportunidad para registrarte para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y recibir bimestralmente $6,200 pesos, los cuales aumentarán en 2026. Estos son los documentos que necesitarás:

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

(credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad) CURP de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)

(no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

Cabe mencionar que para registrarte deberás acudir de manera personal a uno de los Módulos del Bienestar que se establecieron para este propósito.

En caso de no poder asistir de manera presencial, el Gobierno de México te permite agendar una visita a domicilio desde su página de internet o bien llamar a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.

Fechas para el registro de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

El registro para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores inició el pasado lunes 1 de diciembre y concluirá este sábado 13 de diciembre, por lo que aquí te contamos cuáles son las iniciales de los apellidos que aún pueden inscribirse:

Letras A, B, C: lunes 8 de diciembre

lunes 8 de diciembre Letras D, E, F, G, H: martes 9 de diciembre

martes 9 de diciembre Letras I, J, K, L, M: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 12 de diciembre

Y adicionalmente, Programas del Bienestar añadió una fecha en la que cualquier letra podrá inscribirse sin importar la inicial de su apellido, el día es el sábado 13 de diciembre, mismo en el que finalizará este periodo de inscripción para el 2025.