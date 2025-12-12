Claudia Sheinbaum invita a León XIV a México en el Día de la Virgen de Guadalupe

Sheinbaum invita oficialmente a León XIV La presidenta de México aprovechó el contexto del Día de la Virgen de Guadalupe en México para invitar al sumo pontífice.

A poco más de medio año de que Robert Francis Prevost fuera elegido como el actual Papa y tomara el nombre de León XIV, la presidenta de México extendió su invitación al jefe del Estado Vaticano para visitar nuestro país. La llamada llega en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las ceremonias religiosas más celebradas de nuestro país y que este año reunió a más de 13 millones de peregrinas y peregrinos en la Basílica de Guadalupe.

Sheinbaum invita a León XIV a visitar México

En una fecha emblemática para la identidad mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que sostuvo una conversación telefónica con “Su Santidad” el Papa León XIV, durante la cual le extendió una invitación formal para visitar México. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de la mandataria en la red social X, destacando el simbolismo de la ocasión y el rol unificador de la Virgen de Guadalupe en la sociedad mexicana.

Según el mensaje publicado por Sheinbaum, el Papa León XIV, quien asumió el pontificado en el 8 de mayo de este 2025 tras la renuncia o fallecimiento de su predecesor, en un contexto de renovación en la Iglesia Católica, envió bendiciones y saludos a los mexicanos en esta jornada especial aunque no dieron detalles de la fecha de su posible viaje a nuestro país.

¿Cuándo fue la última vez que vino un Papa a México?

La última vez que un papa visitó México fue del 12 al 18 de febrero de 2016, cuando el Papa Francisco realizó una visita apostólica al país en la que recorrió varias ciudades como Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua en donde ofició misas masivas, se reunió con distintos sectores de la sociedad y visitó lugares clave como la Basílica de Guadalupe, donde rezó y pidió por las víctimas de la violencia y la injusticia social en México.

Papa Francisco en México El papa Francisco se despidió de los mexicanos en el aeropuerto internacional Abraham González, tras concluir la misa que ofició en la frontera donde se reunió con migrantes y que fue la última actividad pública como parte de su gira pastoral. El sumó pontífice fue despedido por el Presidente de México Enrique Peña Nieto así como integrantes del gabinete federal, cardenales y obispos. Al término de la ceremonia protocolaria de despedida abordo el avión "Misionero de Paz" que lo llevará al Vaticano. (Saúl López)

Este gesto diplomático resalta la importancia de la religión católica en México, donde aproximadamente el 78% de la población se identifica como católica, según el Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).