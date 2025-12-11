Día de la Virgen 2025: misas y horarios de los festejos en la Basílica de Guadalupe

Misas Día de la Virgen de Guadalupe Las celebraciones del 12 de diciembre conllevan varias ceremonias religiosas dentro del templo dedicado a la Virgen de Guadalupe desde este viernes 11 de diciembre (Andrea Murcia Monsivais)

Este fin de semana, el Día de la Virgen de Guadalupe volverá a reunir a millones de personas creyentes de México y de Latinoamérica. Las y los peregrinos se encuentran en la recta final de su viaje para conmemorar una de las fiestas religiosas más relevantes del mundo. Las principales ceremonias se llevarán a cabo entre este jueves 11 y culminarán el jueves 12 de diciembre. Te decimos el programa oficial de la Basílica para este 2025.

Programa oficial Día de la Virgen de Guadalupe 2025 Conoce aquí las fechas y las misas que se llevarán a cabo desde este jueves 11 de diciembre en la Basílica de Guadalupe.

Vísperas solemnes | viernes 11 de diciembre (17:00 horas)

Las vísperas solemnes son la celebración de la liturgia de las horas correspondiente a la tarde del día previo a una solemnidad importante, en este caso la Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Estas solemnes oraciones vespertinas consisten en salmos, antífonas y lecturas que preparan espiritualmente a los fieles para la festividad principal del 12 de diciembre.

Homenaje al clero, agentes de pastoral y empleados del santuario | viernes 11 de diciembre (17:45 horas)

Tras las vísperas, la Basílica organiza un homenaje al clero, agentes de pastoral y empleados del santuario que participan en las actividades guadalupanas. Esta ceremonia destaca la labor de los sacerdotes, diáconos, religiosos y personal que sirve en la Basílica, reconociendo su compromiso y servicio pastoral en la atención de los peregrinos y en la preparación de las celebraciones.

Serenata guadalupana | viernes 11 de diciembre (18:30 horas)

La serenata guadalupana es una tradición musical y devocional extendida en toda la Iglesia mexicana en la víspera del 12 de diciembre. Consiste en un homenaje musical dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, en el que coros, grupos musicales y fieles entonan cantos, alabanzas y las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen.

Akathistos guadalupanos | viernes 11 de diciembre (23:00 horas)

El Akathistos guadalupano es la interpretación del himno Akáthistos, un himno litúrgico mariano de origen bizantino cuyo nombre significa literalmente “el himno que no se canta sentado”, ya que los fieles permanecen de pie en señal de reverencia a la Madre de Dios. En la Basílica de Guadalupe, la representación o canto del Akathistos guadalupano forma parte de las celebraciones nocturnas del 11 de diciembre, con una interpretación musical y coral que subraya la dimensión teológica y devocional de la fiesta guadalupana.

Mañanitas a la Virgen | viernes 12 de diciembre (00:00 horas)

En las primeras horas del 12 de diciembre, comenzará el tradicional canto de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, una expresión popular de cariño que rememora el canto de cumpleaños a la Madre de Dios y que congrega a fieles, mariachis y artistas en torno a la imagen venerada en el Tepeyac. Esta tradición se ha consolidado como uno de los actos más emblemáticos de la fiesta guadalupana y es transmitida ampliamente a través de medios religiosos y televisivos.

Misa de concheros y trabajadores de la construcción | viernes 12 de diciembre (3:00 horas)

La Misa de concheros y trabajadores de la construcción en la que se integran peregrinos y grupos tradicionales que expresan su devoción con danzas rituales de concheros y oraciones en acción de gracias, dentro del contexto de la Eucaristía. Esta misa reconoce también la fe y el esfuerzo de gremios que acuden al santuario desde diferentes regiones.

Misa muy de mañana | viernes 12 de diciembre (5:00 horas)

La Misa muy de mañana es una celebración eucarística solemne en la madrugada, preparada para todos los fieles que han llegado desde la noche anterior o inician su peregrinación en las primeras horas del día. Esta misa permite vivir intensamente la fe guadalupana antes del amanecer.

Misa de las comunidades de vida consagrada (7:00 horas)

La Misa de las comunidades de vida consagrada, dirigida especialmente a religiosos y religiosas, así como a quienes pertenecen a diversas formas de vida consagrada dentro de la Iglesia. Esta celebración reconoce el compromiso de estas comunidades en el servicio pastoral y espiritual en el contexto de la fiesta mariana.

Oficio de Lecturas | viernes 12 de diciembre (10:00 horas)

A las 10:00 horas el Oficio de Lecturas es celebrado por el Cabildo Colegial de Guadalupe. Este oficio —parte de la Liturgia de las Horas— consiste en lecturas bíblicas y espirituales acompañadas de salmos, antífonas y oraciones, que invitan a la reflexión y a la meditación comunitaria en el marco de la solemnidad litúrgica.

Rosario solemne | viernes 12 de diciembre (17:00 horas)

Se rezará el Rosario solemne en el Altar Mayor de la Basílica. El Rosario es una oración mariana compuesta por meditaciones sobre los misterios de la vida de Jesús y de la Virgen, y en esta ocasión adquiere un carácter comunitario y festivo, con la participación de fieles en un ambiente de profunda devoción.

Rosario de Encuentro Guadalupano | viernes 12 de diciembre (19:00 horas)

Finalmente, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el Rosario del Encuentro Guadalupano en el atrio de la Basílica. Esta devoción comunitaria refuerza el sentido de encuentro entre los peregrinos y la Madre de Guadalupe, invitando a la meditación y a la oración compartida antes de concluir el día de fiesta principal.