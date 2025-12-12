Marcelo Ebrard justifica los aranceles a productos asiáticos: “ayudarán a proteger empleos en México”

Marcelo Ebrard El Secretario de Economía descartó que exista presión de Estados Unidos por aplicar estas medidas y aseguró que protegerá empleos en nuestro país.

La aprobación de las nueves leyes que imponen medidas arancelarias contra productos provenientes de países asiáticos con los que México no tiene tratados comerciales, ha generado la molestia del gobierno chino, que ya solicitó formalmente que el gobierno de nuestro país rectifique estas acciones. Ahora, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard explicó y justificó la decisión, asegurando que ayudarán a equilibrar la competencia económica de las mercancías así como protegerá empleos en México

Ebrard asegura que los aranceles a productos asiáticos protegerán el empleo en México

En entrevista con Azucena Uresti, Marcelo Ebrard habló respecto a toda la lista de productos que estarán subiendo próximamente a partir de 2026 a causa de la implementación de aranceles por parte del gobierno mexicano.

“Estamos en diálogo con China, Corea del Sur, India, Indonesia y así sucesivamente. El objetivo de esta medida se toma porque tienes un inventario enorme de Asia de muchos productos, sobre todo terminados, como los vehículos. Tú tienes un vehículo y no nos deja absolutamente nada, nada de ese vehículo se hace en México. Aquí tienes una industria automotriz con 1 millón 300 mil trabajadores, es la más importante de nuestra plataforma manufacturera del país

El inventario es muy grande en Asia, es decir que les sobran vehículos. La idea entonces de los últimos meses con ese producto y con otros es que los precios es para ganar mercado. Son precios bajísimos, van a ganar mercado y van a ir creándonos desempleo en México porque aquí no se hace ni una pieza.

La política mexicana es que si tú quieres vender en México, pues prodúcelo aquí." Señaló Ebrard.

México sí es competitivo...pero no tiene las dimensiones de China

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el nivel de competitividad de México para exporta más de lo que importa y ofrecer productos con precios competitivos, el titular de Economía destacó la participación de México como una potencia en este sentido, pero puntualizó que China tiene un tamaño de producción 10 veces mayor al de nuestro país.

“Nos están vendiendo productos con un valor mucho muy bajo. Si no hacemos algo, dentro de un año me preguntarías por qué no tomamos medidas ante la pérdida de empleo.

Sí somos competitivos, somos el principal exportador a EU. Somos una potencia exportadora (...) acuérdate que somos 10 veces más pequeños que China, entonces no puedes pedirle la misma escala. concluyó Ebrard