Tras aprobación del Senado, China exige que México retire el 50% de aranceles

Productros chinos que se verían afectados por aranceles de México son incluyen los del sector automotriz,, textiles y juguetes (Archivo)

Luego de que el Senado aprobara la imposición del 50 por ciento de aranceles a productos provenientes de China y otros países asiáticos, el gigante del continente oriental expresó su esperanza de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”.

El portavoz del Ministerio de Comercio de China expresó que “las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China”, y reclamó al país que tenga la apertura para proteger conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

El Ministerio de Comercio de China señaló que seguirá de cerca la aplicación y el impacto de los gravámenes mexicanos; reconoció que el paquete aprobado presenta tasas reducidas, en comparación con la propuesta presentada en septiembre, para algunos componentes de automoción, productos industriales ligeros o textiles.

El comunicado de Pekín expresa gran importancia a sus lazos comerciales con México, por lo que espera “reforzar la comunicación y el diálogo” con el Gobierno de Claudia Sheinbaum para afrontar adecuadamente las diferencias.

La ley aprobada este miércoles por el Senado, en el que contemplan aranceles de entre el 5 y el 50 % a unos 1.463 productos de China y otros países asiáticos con lo que haya tratado comercial, “busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado”, para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México.