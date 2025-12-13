Influenza H3N2: Síntomas y posibles complicaciones de esta supergripe invernal

¿Hay vacuna contra la súper gripe H3N2? El virus que obliga a retomar el cubrebocas en Reino Unido (Camva)

La influenza A H3N2, conocida popularmente como “supergripe”, está generando atención global en la temporada invernal de 2025‑2026 debido a su rápida transmisión y el aumento de casos en varios países, incluida la confirmación del primer caso en México y otras regiones del mundo.

Esta variante del virus de la gripe causa síntomas muy similares a los de la influenza estacional, pero ciertos subtipos,como el subclado K, pueden presentar una mayor intensidad y presión sobre los sistemas de salud.

¿Qué es la influenza H3N2?

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A, uno de los principales causantes de la gripe humana estacional. Estos virus mutan con frecuencia, lo que explica por qué cada temporada invernal pueden surgir variantes nuevas que circulan entre la población. Aunque la influenza A y B son responsables de la mayoría de las gripes estacionales, el H3N2 suele destacarse por su capacidad de propagación y síntomas marcados, a veces con una transmisión más rápida que otros subtipos.

Esta semana, las autoridades sanitarias confirmaron la presencia del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México, integrado en la temporada actual de enfermedades respiratorias, lo que ha reactivado la vigilancia epidemiológica.

Alerta por gripe H3N2: La variante de influenza que está cerrando escuelas y saturando hospitales en Reino Unido y EU. (Shutterstock)

Síntomas principales de la “supergripe” H3N2

Los síntomas de la influenza H3N2 son típicos de una infección gripal, pero tienden a aparecer de forma más abrupta y con mayor intensidad que un resfriado común:

Fiebre alta , generalmente por encima de 38 °C.

, generalmente por encima de 38 °C. Tos persistente , que puede durar días o incluso semanas.

, que puede durar días o incluso semanas. Dolor de garganta y picor al tragar.

Fatiga severa y debilidad general.

Dolores musculares y corporales intensos.

Congestión o secreción nasal.

Escalofríos y sudoración.

En algunos casos, especialmente en niños, pueden presentarse náuseas, vómitos o diarrea.

Estos signos pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que es importante observar la aparición súbita de los síntomas y su intensidad para buscar atención médica a tiempo.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Cualquier persona puede contagiarse con la influenza H3N2, pero ciertos grupos enfrentan un riesgo mayor de complicaciones:

Adultos mayores de 65 años .

. Niños pequeños , especialmente menores de 5 años.

, especialmente menores de 5 años. Personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares.

como diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares. Personas con sistemas inmunitarios debilitados .

. Mujeres embarazadas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha exhortado a reforzar la vacunación y la vigilancia sanitaria, especialmente entre estos grupos, para prevenir complicaciones graves.

Complicaciones potenciales de la H3N2

Aunque muchos casos de H3N2 presentan síntomas similares a una gripe común, pueden surgir complicaciones serias, en particular en personas vulnerables:

Neumonía viral o bacteriana , que puede causar dificultad respiratoria y requerir hospitalización.

, que puede causar dificultad respiratoria y requerir hospitalización. Deshidratación debido a fiebre alta o vómitos.

debido a fiebre alta o vómitos. Exacerbación de enfermedades crónicas como asma, EPOC o insuficiencia cardíaca.

como asma, EPOC o insuficiencia cardíaca. Infecciones secundarias de oído o sinusitis , comunes en complicaciones gripales.

, comunes en complicaciones gripales. En casos más severos, hospitalización o riesgo de muerte, particularmente en personas con factores de riesgo.

Es importante recordar que estas complicaciones no se presentan en todos los casos, y el acceso temprano a atención médica puede marcar una gran diferencia en la evolución de la enfermedad.

Sin embargo, a pesar de lo que pudiese representar estos síntomas, la institución antes mencionada recomienda seguir una serie de recomendaciones para prevenir la transmisión:

Lavarse las manos frecuentemente .

. Evitar lugares cerrados y con aglomeraciones durante brotes de gripe.

durante brotes de gripe. Usar cubrebocas si se tienen síntomas o se está cerca de personas enfermas .

. Quedarse en casa y evitar el contacto con otros si se está enfermo.

Estas acciones, en conjunto con las campañas de vacunación, ayudan a disminuir la propagación de la enfermedad y proteger a los más vulnerables.