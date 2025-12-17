Sheinbaum defiende a Venezuela tras acciones de Trump y ofrece a México como mediador del conflicto

Claudia Sheinbaum La presidenta de México hizo un llamado al diálogo para evitar la escalada de los conflictos entre Estados Unidos y Venezuela. Además, criticó la inacción de la ONU ante esta situación. (Mario Guzmán/EFE)

Previo al inicio de su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha impuesto un bloqueo al petróleo venezolano y aseguró que este país está rodeado por la armada de Estados Unidos. La mandataria nacional envió un mensaje de no intervención para defender al país sudamericano y a su dirigente, Nicolás Maduro. Además, señaló que nuestro país estaría abierto a fungir como mediador en caso de que ambas parten lo soliciten.

Sheinbaum pide la no intervención en Venezuela

“Por la declaración de ayer de Trump y la situación de Venezuela reiteramos la posición de México acorde con la constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Llamamos a que en cualquier conflicto se utilice el diálogo y la paz. No a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México más allá de las opiniones o del régimen de Venezuela o la presidencia de Maduro. La posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la invasión y solución pacífica de los conflictos“. sentenció la presidenta.

El martes 16 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una escalada contundente contra el gobierno de Nicolás Maduro: declaró al régimen “organización terrorista extranjera”, ordenó un “bloqueo total y completo” de petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y afirmó que la Casa Blanca empleará fuerza militar

Estas declaraciones siguieron a la incautación reciente de un buque sancionado y a ataques a embarcaciones atribuidos por Washington a operaciones antisnarco, medidas que han provocado indignación en Caracas, advertencias sobre violaciones al derecho internacional y consultas en el Congreso estadounidense sobre el alcance legal de las acciones militares.

Sheinbaum critica a la ONU: “No se han visto”

Por otra parte, también mencionó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegurando que se han mantenido al margen de las acciones militares de Donald Trump en contra de Venezuela y solicitando que hagan su parte para poder evitar un conflicto bélico que pueda costar vidas humanas.

“Hacemos un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos.”

México, abierto a fungir como mediador

Posteriormente, tras ser cuestionada por los medios, Sheinbaum aseguró que nuestro país podría participar como mediador entre ambas partes, pero sólo si tanto Estados Unidos como Venezuela lo solicitan.

“Para todos los países de Américas Latina es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos. No sólo es parte de la Constitución mexicana, sino de los acuerdos y los tratados de Naciones Unidas. Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación y de reunión si así los consideran las partes. Es decir, las partes tendrían que proponérnoslo y si no, buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la reunión”.