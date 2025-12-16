Trump bloquea el petróleo de Venezuela y asegura que el país está rodeado por la Armada de Estados Unidos

Donald Trump El mandatario estadounidense advirtió que Venezuela se encuentra rodeada

La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela entró en una fase de máxima tensión tras el anuncio del presidente Donald Trump de ordenar un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que operen con el país sudamericano.

“Hoy, estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS BUQUES PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, señaló el mandatario.

La decisión, difundida a través de Truth Social, se acompaña de un mensaje de fuerza militar y de acusaciones directas contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington define como una amenaza criminal y terrorista.

Venezuela se encuentra rodeada, afirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos aseguró que Venezuela se encuentra rodeada por un despliegue naval estadounidense sin precedentes en Sudamérica. Según su mensaje, la operación se ampliará, con el objetivo de presionar al gobierno venezolano hasta que devuelva a Estados Unidos activos que considera robados, entre ellos petróleo, tierras y otros bienes estratégicos.

El mandatario sostuvo que la medida responde a la necesidad de impedir que el crudo venezolano continúe financiando actividades ilícitas. En su narrativa, el petróleo extraído en Venezuela sirve para sostener redes vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros, lo que llevó a su administración a designar al régimen de Maduro como una organización terrorista extranjera.

En el mismo mensaje, Trump vinculó la política petrolera con la agenda migratoria. Aseguró que personas que calificó como criminales, enviadas a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, están siendo retornadas a Venezuela de manera acelerada. Para la Casa Blanca, el embargo petrolero forma parte de una estrategia más amplia de seguridad nacional, orientada a frenar amenazas externas y recuperar activos considerados estadounidenses.

El presidente fue enfático al afirmar que su gobierno no permitirá que otros países o regímenes hostiles se apropien de recursos que, a su juicio, pertenecen a Estados Unidos, y exigió su devolución inmediata.

Maduro vs. Trump: la defensa del presidente Venezolano

Desde Caracas, Nicolás Maduro, previo al embargo petrolero, hizo un llamado a los trabajadores del sector petrolero y gasífero para organizar una protesta internacional permanente contra el gobierno estadounidense.

El mandatario venezolano denunció lo que calificó como piratería y confiscación ilegal del petróleo venezolano.

Maduro instó a la clase obrera a defender la libertad de comercio del crudo en todos los escenarios internacionales y a dialogar con armadores y operadores portuarios de distintos países. Para el gobierno venezolano, las acciones de Estados Unidos buscan reinstalar prácticas de bloqueo marítimo que afectan no solo a Venezuela, también al comercio global.

En medio del endurecimiento de las acciones de Washington, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela enfrenta desde hace 25 semanas lo que describió como una “agresión multidimensional” por parte de Estados Unidos.

El señalamiento fue hecho durante un congreso constituyente con trabajadores, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, en el que vinculó el despliegue militar estadounidense en el Caribe con una estrategia para debilitar a su gobierno.

Según Maduro, esa ofensiva incluye desde lo que llamó terrorismo psicológico hasta actos de piratería, en referencia a la incautación del buque petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre, que transportaba crudo venezolano. Para el mandatario, la interceptación del navío forma parte de una política sistemática de presión económica y militar.

El presidente venezolano sostuvo que su país ha logrado resistir y “derrotar” esa ofensiva, y afirmó que el gobierno está preparado para enfrentar a Estados Unidos y a lo que denominó la oligarquía y el imperialismo en cualquier escenario. En ese contexto, aseguró que Venezuela continuará su proyecto político y que incluso está lista para acelerar una transformación profunda orientada, según dijo, a entregar el poder de manera definitiva al pueblo.