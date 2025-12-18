¿Hay clases este viernes 19 de diciembre? Consulta el calendario escolar de la SEP (Camva)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó sobre si este viernes 19 de diciembre habrá suspensión de labores en escuelas públicas del país.

En redes sociales, padres de familia y estudiantes se preguntan qué días dejarán de realizarse actividades escolares como parte del periodo de vacaciones decembrinas.

Aquí te contamos si hay o no clases, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP.

¿Habrá clases este 19 de diciembre en escuelas de la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, este viernes 19 de diciembre de 2025 no está considerado como día oficial de suspensión de labores ni como el inicio del periodo vacacional para alumnos de escuela inscritas al sistema escolarizado de la SEP.

Por este motivo, los estudiantes inscritos en escuelas públicas afiliadas a este sistema educativo deberán presentarse a clases de manera normal.

Sin embargo, recientemente la Secretaría de Educación Pública anunció que los alumnos de nivel básico y media superior en Tlaxcala serán los únicos en el país a quienes se les adelantarán las vacaciones de invierno, a partir del 19 de diciembre.

Esta medida fue implementada para evitar exponer a la comunidad estudiantil a las bajas temperaturas de la temporada invernal y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.





Vacaciones de diciembre en la SEP: ¿cuándo inician?

Las vacaciones de invierno están marcadas en el calendario escolar de la SEP a partir del 22 de diciembre de 2025 en el resto de los estados de la república mexicana.

Ese día inicia oficialmente el periodo vacacional, por lo que se recomienda seguir medidas de cuidado, ya que durante esta temporada aumentan los contagios de enfermedades respiratorias, debido a las bajas defensas y a las condiciones climáticas extremas en algunas regiones.

¿Qué planes hay para las vacaciones de invierno en la CDMX?

Si formas parte de la comunidad estudiantil de la SEP y vives cerca de la Capital del país, podrás disfrutar de uno de los periodos vacacionales más largos del ciclo escolar 2025.

Una opción es acudir con tu familia al Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de las actividades organizadas por el Gobierno capitalino como parte de la verbena navideña.

El Festival Luces de Invierno, que forma parte de esta celebración, se llevará a cabo en el Zócalo capitalino e incluirá tres esculturas arbóreas cubiertas de nochebuenas, 14 figuras luminosas con motivos mexicanos y un Túnel de Luz Monumental de 150 por 20 metros.

El festival contará con la participación de artistas internacionales, bandas de Colombia, Cuba, Guatemala y España, además de talentos nacionales, convirtiéndose en una opción accesible para disfrutar en familia durante la vacaciones de invierno esté 2025.