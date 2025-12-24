Cronología del homicidio de “El Panu”: así fueron los momentos previos y posteriores a su muerte

Cronología Se siguen descubriendo nuevas pistas de lo ocurrido tras la ejecución

Esta semana, la noticia del homicidio de Óscar Noé Medina, alías “El Panu” ha causado conmoción y múltiples reacciones a nivel nacional. Conocido por ser uno de los principales jefes de seguridad de “Los Chapitos”, vino seguida por otro golpe aesta grupo criminal de altos operadores. Ahora, se siguen revelando detalles de los momentos previos y posteriores a su ejecución.

¿Qué pasó antes de la muerte de “El Panu” en Zona Rosa?

De acuerdo con información del periodista Antonio Nieto, la ejecución de “El Panu” fue un trabajo que se había planeado desde hace meses, pues habría sido seguido desde Sinaloa hasta la Ciudad de México. Incluso, había sido visto en tiendas de lujo en Polanco y sin elementos de seguridad que lo acompañaran, lo que habría facilitado el trabajo para acabar con él.

El día del homicidio, el asesino habría entrado solo al Restaurante Luau encapuchado y tras solo unos minuots disparó para acabar la vida de Óscar Noé Medina y dejar herida a una persona más. Posteriormente, habría escapado hacía el Paseo de la Reforma.

¿Qué pasó después de la muerte de “El Panu” En Zona Rosa?

Caminata del homicida El restaurante Luau y la plaza de Reforma 222 se encuentran a sólo unos metros de distancia. El tirador se habría escondido en los baños luego de la ejecución de "El Panu". (Juan Carlos Navarro)

Ahora, nuevas imágenes reveladas por el periodista Carlos Jiménez revelan que el tirador se habría escondido en la plaza comercial de Reforma 222, ubicado a sólo 3 minutos caminando en lugar del crimen. Ahí, se ocultó dentro de uno de los baños de la plaza comercial hablando por teléfono mientras pasaba la conmoción