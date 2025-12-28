¿Qué función tenía el hijo de AMLO en el Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca?

Gonzalo López Beltrán Hijo de AMLO y su participación en el tren Interoceánico

El descarrilamiento de un tren en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido a la altura de Nizanda, Oaxaca, puso los reflectores sobre Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El accidente causó al menos 13 muertos y 98 heridos. Ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad explicó que personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal en México (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias.

El papel de Gonzalo López Beltrán en el Corredor Interoceánico

De acuerdo con lo expuesto por el propio expresidente, Andrés Manuel López Obrador, su hijo Gonzalo López Beltrán participó en el Corredor Interoceánico bajo una figura honorífica.

Durante una conferencia mañanera, AMLO aseguró que la labor de su hijo era en tareas de supervisión del avance de las obras, sin relación laboral formal con el gobierno y sin percepción de sueldo.

Gonzalo acompañó la revisión del tendido de vías, el funcionamiento de los trenes y la construcción del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, uno de los puntos clave del proyecto.

El entonces mandatario sostuvo que esa colaboración no implicó un cargo administrativo ni una plaza dentro de la estructura gubernamental, y subrayó que se trató de un apoyo voluntario enfocado en el seguimiento técnico de los trabajos.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”. explicó López Obrador.

Gonzalo López Beltrán acompañó a su padre durante la inauguración de la Línea Z del Tren Interoceánico. En ese acto público, saludó a altos mandos de la Secretaría de Marina y a empresarios involucrados en la obra.

Hijo de AMLO bajo la lupa por participación en tren Interoceánico

La narrativa pública sobre ese rol honorífico se tensó tras la difusión de audios atribuidos a Amílcar Olán, identificado como cercano a Gonzalo López Beltrán. En esas grabaciones, dadas a conocer por Latinus, se describe de manera presunta la intervención de “Bobby” López Beltrán en la organización y reparto de negocios vinculados al proyecto ferroviario, entre ellos la explotación de bancos de materiales y trabajos de rehabilitación de vías.

¿Qué pasó con el Tren Interoceánico?

La Secretaría de Marina informó que el descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía, causando un saldo preliminar de 13 muertos y 98 heridos, trasladadas a hospitales locales para su atención médica.