Escuela Pública de Código impulsa talento digital en México

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información (INFOTEC), impulsa el desarrollo de talento en el país mediante la Escuela Pública de Código, iniciativa que ofreció cursos gratuitos en tecnologías de la información durante 2025, beneficiando a 34 mil 404 personas.

La oferta incluyó formación en inteligencia artificial, ciberseguridad, lenguajes de programación y Nube, además de cursos de inglés para entrevistas de trabajo, elaboración de currículum y manejo de plataformas profesionales, con el fin de facilitar la inserción en procesos de selección de empresas globales.

En el ámbito gubernamental, 6 mil 656 servidoras y servidores públicos se capacitaron, de los cuales mil 693 obtuvieron certificaciones en Python o Java, fortaleciendo sus habilidades para crear soluciones tecnológicas propias que generen ahorros presupuestales y mejoren la gestión pública.

La modalidad en línea con acompañamiento docente permitió cobertura en más de mil 200 municipios de las 32 entidades del país, mientras que la modalidad presencial se ofreció en sedes de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y Zacatecas.

Para la población en general, los cursos representaron una opción accesible y gratuita para actualizar o fortalecer habilidades en desarrollo de software, modelos generativos y lenguajes de programación, mejorando su perfil profesional desde cualquier lugar con conexión a internet.

De cara a 2026, la meta es capacitar a más de 11 mil servidores públicos y que 21 mil personas accedan a los cursos, de las cuales cerca de la mitad serán jóvenes. Próximamente se abrirán nuevas convocatorias a través del portal epc.gob.mx.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de cerrar la brecha digital y hacer accesible el conocimiento que genere bienestar para todas y todos.