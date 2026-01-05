Beca Rita Cetina para Primaria: de este monto serán los depósitos y todo lo que tienes que saber

Beca Rita Cetina Este año la Beca Rita Cetina estará llegando a alumnas y alumnos de escuelas primarias.

Como ya es costumbre, el primer lunes de cada bimestre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar informó el calendario de pago y los montos para las personas beneficiarias de becas y pensiones que se otorgan cada dos meses. Además, informó también de la Beca Rita Cetina, un apoyo social para alumnas y alumnos de educación primaria para que puedan continuar con sus estudios. Esto es lo que tienes que saber.

Beca Rita Cetina 2025: monto de pago y fechas de inscripción

Durante la conferencia mañanera de este lunes 5 de enero, se informó que la Beca Rita Cetina estará repartiendo un apoyo único anual de 2,500 pesos para estudiantes de primer a sexto año de primaria en sistema escolarizado de alguna institución educativa del gobierno.

Beca Rita Cetina Estudiantes de primaria podrán inscribirse a este programa social para recibir 2,500 pesos al año como apoyo escolar.

Aunque no se dio a conocer la fecha exacta, mencionaron que será a partir del mes de febrero cuando comiencen las asambleas informativas para poder inscribir a niñas y niños de este programa y que puedan acceder a este beneficio. Para quienes ya se encuentren dentro de este programa, será desde este 5 de enero que se entreguen las tarjetas de persona beneficiaria, pero sólo para el sector secundaria y que ya hayan realizado su registro previamente. Se espera que se repartan 1 millón 53 mil 215 tarjetas en las convocatorias de las asambleas dentro de las escuelas

¿Cuántas personas están inscritas a las Becas Bienestar en 2026?

El Gobierno de México mostró una tabla en la que destacó que para este 2026 habrá 22.8 millones de personas becadas a través de los programas de Beca Rita Cetina, Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Becas del Bienestar El Gobierno de México mostró el incremento de inversión y personas beneficiarias por las becas del Bienestar.

Esto representará una cifra de 178.2 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 216% desde que iniciaron estos programas.