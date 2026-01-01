Calendario Bienestar enero 2026: ¿Cuáles son las fechas de pago en todos los programas?

Aunque aún no se ha anunciado el calendario oficial para el inicio de año, es probable que los pagos correspondientes a los programas para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, así como el apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, se realicen bajo el mismo sistema utilizado anteriormente.

Todo indica que los depósitos de enero de 2026 podrían regirse por orden alfabético, con base en la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Posible calendario de pagos del Bienestar para enero 2026

A continuación te compartimos el calendario tentativo de dispersión de pagos para enero de 2026 para los siguientes programas:

Pensión Bienestar adultos mayores.

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

Pensión Madres Solteras Trabajadoras Bienestar.

Pensión para personas con Discapacidad.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sembrando Vida.

Calendario de pagos del Bienestar enero 2026

Lunes 5 de enero: A y B

A y B Martes 6 de enero: C

C Miércoles 7 de enero: D, E, F

D, E, F Jueves 8 de enero: G

G Viernes 9 de enero: H, I, J, K

H, I, J, K Lunes 12 de enero: L

L Martes 13 de enero: M

M Miércoles 14 de enero: N, Ñ, O

N, Ñ, O Jueves 15 de enero: P, Q

P, Q Viernes 16 de enero: R

R Lunes 19 de enero: S

S Martes 20 de enero: T, U, V

T, U, V Miércoles 21 de enero: W, X, Y, Z

Este calendario se basa en el método aplicado en enero de 2025 y años anteriores.

Si no hay cambios oficiales, esta podría ser la forma en que se realicen los depósitos. Te recomendamos mantenerte atento a los canales oficiales; nosotros actualizaremos la información en cuanto se confirme.

¿Aumentará el pago de los Programas del Bienestar en 2026?

Cada inicio de año, la Secretaría del Bienestar anuncia ajustes en los apoyos económicos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, becas y programas sociales prioritarios.

Estos incrementos suelen depender del presupuesto aprobado y del comportamiento inflacionario, por lo que se espera que en los próximos días se dé a conocer la cifra oficial del aumento y cómo impactará directamente en los beneficiarios.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, habrá un aumento en los programas que ofrece el Gobierno Federal, considerado por encima de la inflación; sin embargo, aún no se ha definido oficialmente el monto del incremento.

Pensión Mujeres Bienestar podría subir de $3,000 a aproximadamente $3,108 bimestrales.

Pensión Bienestar Adultos Mayores también aumentaría, estimándose entre $6,424 y $6,430 bimestrales .

también aumentaría, estimándose entre . Pensión para Personas con Discapacidad tendrá ajuste conforme a inflación.

Estas cifras son proyecciones, a la espera del anuncio oficial.