Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿de cuánto será el primer pago del año con aumento? (Cuartoscuro)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un aumento del 13 % respecto a los 8,440 pesos que ofrecía en 2025.

Una excelente noticia para las y los aprendices, enfocada en el fomento al sector de jóvenes que no han podido insertarse en el mercado laboral o que no están matriculados en alguna institución educativa.

Este programa ofrece 12 meses de capacitación en centros de trabajo, con el acompañamiento de tutores que evalúan el desempeño del aprendiz y brindan formación práctica para su desarrollo profesional.

Con la inversión del Gobierno federal en los Programas del Bienestar, este aumento se verá reflejado desde el primer depósito del año.

Aquí te decimos de cuánto será el primer depósito de 2026 para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.





¿De cuánto será el primer pago del año con aumento en Jóvenes Construyendo el Futuro?

A partir de enero de 2026, el apoyo mensual para las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro será de 9,583 pesos, monto equivalente a un salario mínimo.

Este incremento del 13 %, respecto a los 8,440 pesos de 2025, se reflejará desde el primer pago del año en la Tarjeta del Bienestar, donde las y los aprendices podrán retirar el monto, ya sea en el Banco del Bienestar o en bancos aliados.

Además del apoyo económico, durante los 12 meses de capacitación en centros de trabajo registrados, las y los jóvenes inscritos reciben seguro médico del IMSS por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, así como los materiales necesarios para su actividad, sin costo alguno.





Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026

El programa se mantiene con las siguientes características:

Apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo.

equivalente a un salario mínimo. Monto mensual en 2026: 9,583 pesos

9,583 pesos Duración de la capacitación de hasta 12 meses en centros de trabajo registrados.

de hasta 12 meses en centros de trabajo registrados. Acompañamiento y tutoría por parte de responsables del centro de trabajo.

por parte de responsables del centro de trabajo. Seguro médico del IMSS , que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Jornadas de capacitación de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana.

de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana. Constancia de habilidades al finalizar el programa, que facilita la vinculación laboral.

al finalizar el programa, que facilita la vinculación laboral. Prioridad: Jóvenes en zonas de alta marginación y grupos históricamente discriminados

La capacitación se realiza entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana. Al concluir, se otorga un documento que acredita las habilidades adquiridas, con opciones para vincularse al mercado laboral o para ser contratado por el mismo centro de trabajo.