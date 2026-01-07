SEP confirma megapuente de 4 días en enero 2026; conoce la fecha exacta para aprovecharlo

Aún no regresa el 100% de los estudiantes a las aulas y ya fue anunciado el primer megapuente del año. Así como lo lees, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que al cierre de enero 2026 habrá un bloque de 4 días de asueto para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo es el primer megapuente del 2026?

Este megapuente está programado para la comunidad escolar, los días:

Viernes 30 de enero – suspensión por Consejo Técnico Escolar

– suspensión por Sábado 31 de enero – descanso habitual de fin de semana

– descanso habitual de fin de semana Domingo 1 de febrero – descanso habitual de fin de semana

– descanso habitual de fin de semana Lunes 2 de febrero – día festivo por la Constitución Mexicana

Regreso a clases:

Martes 3 de febrero de 2026

Este descanso extra se inserta dentro de los días oficiales sin clases establecidos en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, que contempla múltiples puentes, periodos vacacionales y días festivos.

Además del megapuente al final de enero 2026, el calendario de la SEP incluye estas pausas escolares que debes tener presentes:

Puentes y descansos clave

27 de febrero – Consejo Técnico Escolar

– Consejo Técnico Escolar 13 de marzo – Registro de calificaciones

– Registro de calificaciones 16 de marzo – Día festivo (Natalicio de Benito Juárez)

– Día festivo (Natalicio de Benito Juárez) Vacaciones de Semana Santa – del 30 de marzo al 13 de abril

– del 1 al 3 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 5 de mayo – Batalla de Puebla

– Batalla de Puebla 15 de mayo – Día del Maestro

– Día del Maestro 3 al 5 de julio – Registro de calificaciones final

– Registro de calificaciones final Fin del ciclo escolar: 15 de julio de 2026

Estas fechas ofrecen oportunidades para escapadas, actividades familiares o simplemente descansar sin estrés escolar.

No olvides que planea tus viajes o actividades con anticipación, tomando en cuenta las pausas oficiales, te puede ayudar incluso de forma económica.

Revisa el calendario escolar completo para evitar confusiones con fechas de registro de calificaciones y mantente al tanto de posibles ajustes por parte de las autoridades educativas.