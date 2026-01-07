UMA 2026 en México: Esta sería la nueva cifra y así quedarían las multas de tránsito

UMA 2026 El valor oficial de la UMA para el año 2026 está por confirmarse, pero ya existe una cifra aproximada; de acuerdo con el calendario institucional, estará vigente durante todo el año.

El comienzo de un nuevo año está lleno de cambios; desde el aspecto personal, como un corte de cabello que pretende cerrar ciclos, hasta transformaciones generales que competen a toda una nación, tal lo es el aumento del salario mínimo en México.

Sin embargo, los cambios también se pueden presenciarse en el incremento de los costos de productos o servicios; claramente, las multas de tránsito no son la excepción, ya que el valor de su cifra cambia anualmente.

¿Qué es ‘UMA’ en México y para qué sirve?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) forma parte de uno de los indicadores económicos más importantes del país mexicano, el cual tiene la función de calcular diversas obligaciones fiscales como trámites, créditos, impuestos y multas.

La cifra de esta unidad de medida se actualiza cada año y mantiene tanto a ciudadanos como ciudadanas a la expectativa del renovado valor para conocer cómo éste impactará sus finanzas en el año recién iniciado.

Siendo uno de sus objetivos el sustituir el salario mínimo como referencia en diversos cálculos legales, evitando así que los incrementos salariales afectaran automáticamente las mencionadas obligaciones.

Cifra definida de UMA 2026: estará vigente durante todo el año

En la actualidad, esta Unidad de Medida y Actualización se utiliza principalmente para calcular multas de tránsito, créditos del Infonavit, pensiones, cuotas de seguridad, impuestos locales y sanciones administrativas, entre algunos de sus cálculos destacados, utilizándose como referencia en leyes federales y estatales.

Debido a esto, conocer el incremento UMA para el año 2026 es clave para los y las habitantes del país, ya que su cifra oficial apoyará a que millones de personas conozcan cómo —y por cuánto— sus bolsillos podrían verse afectados.

En 2025, el valor de la UMA era de $113.40 pesos diarios, mientras que la cifra para 2026 apunta un incremento a $117.30 pesos diarios, monto que aún debe ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual dará a conocer los valores actualizados el jueves 8 de enero de 2026.

Una vez que la cifra oficial sea anunciada, se prevé que ésta entrará en vigor a partir del 1º de febrero del año presente, tal como ocurre cada ciclo anual.

¿Cuáles son las posibles multas de tránsito que aplican en México?

Especialistas recomiendan a la población mexicana mantenerse al tanto de las actualizaciones que el INEGI pueda comunicar en los días siguientes, con el objetivo de conocer cómo impactará la nueva cifra de la UMA en trámites personales o empresariales.

También, es importante tener en cuenta las acciones de infracción vehicular que conllevarían el cobro de UMAS; entre ellas, destacan:

Portar sistemas antirradares.

No contar con seguro.

Exceder la velocidad estipulada.

Con el aumento proyectado del UMA en 2026, las multas de tránsito —expresada en pesos— serán más caras; es decir, si obtienes una multa de 20 UMAS, el valor de la multa rondará los $2,000 pesos mexicanos.