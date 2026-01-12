Reinaugura IMSS Almacén de Vallejo, clave para logística y abasto de medicamentos e insumos

IMSS reinaugura almacén de Vallejo Con una inversión superior a los 82 mdp, el director del IMSS, Zoé Robledo, reinaguró el almacén del instituto, ubicado en Vallejo, clave para el suministro de insumos y medicamentos en hospitales, UMF y guarderías

La reinauguración del almacén del IMSS, ubicado en Vallejo, en la ciudad de México, permitirá el fortalecimiento de la cadena de suministro de insumos y medicamentos en hospitales, unidades de medicina familiar y guarderías del instituto.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS), Zoé Robledo Aburto, en el marco de la reinauguración de dichas instalaciones enfatizó que desde dicho almacén se movilizan más de 25 toneladas de insumos y

medicamentos al día para abastecer a nueve hospitales, 45 Unidades de Medicina Familiar y guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Ciudad de México Sur, con lo que se garantiza oportunidad, seguridad y continuidad en la atención.

Refirió que dicho almacén tiene una antigüedad de 50 años, “por eso es que nos dimos a la tarea no de rehabilitarlo, sino rehacerlo por completo. Se demolió el anterior y se construyó esta nueva nave que tiene todas las características de seguridad, tecnología y e innovación”.

En este sentido, subrayó que la nueva instalación creció a seis 6,647 metros cuadrados con una capacidad de almacenamiento de 33,329 metros cúbicos, forma parte de una estrategia integral para que todo el material de curación y medicamentos se distribuyan de una manera más oportuna y veloz, además, se dotó de tecnología como granadas de supresión que al momento de un incendio emiten un polvo químico seco que evita el incendio, además de detectores y cámaras de seguridad que monitorean toda la operación de manera constante.

Es importante mencionar que dichas instalaciones se vieron afectadas por un incendio registrado en septiembre del 2023, con lo que tuvo que ser reconstruido por completo con una inversión de 82.9 millones de pesos, al ser clave para la logística y el abasto de medicamentos e insumos, y a partir de esta fecha con su nueva puesta en operación

El director general del Seguro Social, Robledo Aburto realizó un recorrido por el inmueble que comprenden un área de 2,607 metros cuadrados y en donde se resguardan medicamentos, material de curación y otros bienes como material de limpieza, ropa y papelería.