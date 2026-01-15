¡Otro susto con pipa de gas!: Así fue el momento en que evitaron posible explosión por fuga en EDOMEX

Piperos detectan y controlan fuga de gas Una tragedia se evitó en Tultitlán, Estado de México, cuando una pipa de gas presentó fuga al circular por la zona; el pipero a cargo actuó de inmediato.

En Tultitlán, Estado de México, un pipero reaccionó inmediatamente al detectar una fuga en la pipa de gas que manejaba el miércoles 14 de enero, logrando controlar la explosión del hidrocarburo antes de que pudiera suceder una tragedia.

La hazaña fue capturada por cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, donde puede vislumbrarse el rápido actuar del pipero a cargo del camión para evitar que la fuga de gas escalara a un escenario catastrófico.

Fuga de gas en Tultitlán: ¿Qué sucedió y cómo logró controlarse?

El incidente tuvo lugar en la colonia Buenavista, sobre la avenida Hermenegildo Galeana del municipio Tultitlán.

Mientras el vehículo se desplazaba, acercándose al crucero, las cámaras de C5 del Estado de México capturaron el momento en el que una nube blanca de hidrocarburo salió de la pipa, hecho que capturó la inmediata atención del conductor y su compañero a bordo.

El camión cargaba con más de 10 mil litros de gas licuado de petróleo cuando la fuga se presentó, lo cual pudo haber escalado a una tragedia de no ser por el rápido actuar de los piperos que lograron controlar la expulsión del material.

Piperos controlan fuga de gas en el Estado de México y evitan una tragedia

Los cuerpos de emergencia acudieron a la zona del incidente para verificar que la situación estuviera completamente controlada y garantizar la seguridad de la población cercana, recomendando tanto a personas peatonas como conductoras tomar vías alternas por precaución.

A pesar del rápido actuar de los servicios de emergencia, fue el inmediato trabajo de control que realizaron los piperos lo que evitó que la avenida Hermenegildo Galeana pudiera haberse convertido en un escenario trágico.

En el video capturado por las cámaras C5 del Edomex, se puede apreciar que una nube blanca de gas es expulsada del camión, a lo que el conductor y su acompañante detuvieron el curso inmediatamente, descendiendo del vehículo para controlar la fuga.

Aplicando el protocolo de seguridad, el conductor colocó conos de advertencia alrededor de la pipa de gas, lo que sirvió para alertar a transeúntes y conductores cercanos. Después, cerró la válvula de la bomba despachadora y así detener la fuga.

Unidades de gas LP en supervisión

Después de la explosión de pipa en la México-Querétaro la noche del martes 13 de enero, sumado al reciente ‘susto’ con la fuga presentada en Tultitlán, el gobierno municipal —a través de la Coordinación de Protección Civil— informó que mantienen una supervisión constante de las unidades que transportan gas LP, con el proósito de evitar este tipo de accidentes y, más importante aún, preservar la seguridad de la población mexicana.