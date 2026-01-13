Explosión de pipa en la México-Querétaro: captan en video el gran incendio que provocó en la carretera

Explota pipa en la México-Querétaro La explosión provocó una gran incendio en la carretera

La explosión de una pipa que transportaba gas LP en la carretera México-Querétaro quedó registrada en video y se propagó rápidamente en redes sociales.

Las imágenes, grabadas por automovilistas que circulaban por la zona, muestran la magnitud del incendio que se desató la noche de este martes a la altura del municipio de Tepeji del Río, en uno de los tramos más transitados del país.

Los videos exhiben columnas de fuego elevándose varios metros y una intensa luminosidad que iluminó la vialidad, obligando a los conductores a detenerse y resguardarse ante el riesgo que representaba el siniestro.

Video de la explosión de pipa en la México Querétaro

En distintas plataformas digitales comenzaron a circular videos que documentan los momentos posteriores a la explosión de la pipa de gas. Desde distintos ángulos, se observa al vehículo pesado envuelto en llamas y el avance del fuego sobre la carpeta asfáltica, mientras algunos testigos comentan la dificultad para continuar el trayecto.

Tras el accidente, la Dirección de Carreteras de la Guardia Nacional informó el cierre total de la circulación en el kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro. La corporación pidió a las y los automovilistas seguir las indicaciones viales y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la situación en la zona.

Saldo de la explosión de la pipa en la México-Querétaro

Hasta el momento, no existe un informe oficial que confirme personas lesionadas a causa de la explosión y el incendio. Las autoridades mantienen el monitoreo del área afectada, mientras continúan las labores de seguridad y evaluación de daños.