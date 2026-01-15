Reforma electoral, entre cuestionamientos de oposición ¡ y aliados!

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal abunda en el contenido del proyecto de reforma electoral

La reforma electoral que presentó la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez no solo busca eliminar 100 diputados y 32 senadores plurinominales, también buscar reabrir el acceso a los tiempos oficiales a los medios de comunicación.

Otro de los temas polémicos es la eliminación del Fuero a legisladores, presidentes municipales lo que ha generado cuestionamientos incluso al interior de Morena como el diputado, Hugo Eric Flores Cervantes, quien sostuvo que la desaparición total del fuero no es conveniente y defendió la necesidad de acotar sus alcances, de acuerdo con la jurisprudencia y la Constitución.

“El fuero tiene que ser una inmunidad parlamentaria que se limite a nuestra función como legisladores”, señaló

Unas horas después de que se esbozaron algunos puntos abordados en la reunión de la comisión que encabeza Pablo Gómez con la Presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores parlamentarios de Morena, los cuestionamientos y posturas salieron a relucir.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal reconoció que si no hay acuerdos con el PT y PVEM, la reforma electoral no deberá presentarse pues se requiere mayoría calificada.

Explicó que aún no hay nada decidido pues en cuanto a la desaparición de los plurinominales se analizaron tres escenarios aunque en la eliminación de los 32 senadores pluris si hay más consensos.

En cuanto a diputados se esbozó una fórmula de mantener los 300 diputados de mayoría y los 200 plurinominales pero con votación a través de listas estatales.

Otro escenario es dejar los 300 de mayoría y eliminar a 100 plurinominales para dejar una Cámara de 400 diputados.

El tercer escenario es una composición de 200 diputados de mayoría y los 200 plurinominales.

Asimismo endurecimiento de la fiscalización, voto en el extranjero y aún se analiza la conveniencia de introducir la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2027.

Sobre las declaraciones de Pablo Gómez del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de Morena aseguró que la autonomía del organismo no está en discusión

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que aún no hay nada escrito pues solo es un borrador que se tiene que negociar con sus aliados del PT y PVEM.