¿Cómo sé si tengo sarampión? Estos son los síntomas, duración en el aire y la población que se debe vacunar (Gaceta Médica)

David Kershenobich, secretario de Salud de México, anunció que, de acuerdo con el plazo fijado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México tiene dos meses para contener el brote de sarampión y no perder el estatus de país libre de la enfermedad, como ocurrió en Estados Unidos.

El brote de sarampión en México ha sido confirmado en las 32 entidades, según datos del Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología.

Al 19 de enero de 2026 se acumulan más de 7,168 casos y 24 muertes asociadas al sarampión.

Por este motivo, te compartimos cuáles son los síntomas y cuál es la población vulnerable que debe vacunarse urgentemente para evitar contagios y contener la propagación de la enfermedad.

Sarampión: síntomas, cómo se contagia y cuánto tiempo permanece en el aire

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Según este organismo, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región de las Américas, los síntomas iniciales suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección e incluyen fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Varios días después aparece una erupción cutánea de color rosáceo, llamada exantema, que comienza en la cara y el cuello y se extiende gradualmente al resto del cuerpo.

De acuerdo con la OMS, el virus puede sobrevivir en el aire hasta por dos horas después de que una persona infectada haya estado en un lugar cerrado.

El virus se transmite por contacto directo con gotitas respiratorias o por aerosoles que permanecen en el aire, y una persona es infecciosa durante un periodo aproximado de ocho días en total: cuatro días antes del salpullido y cuatro días después de su aparición.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Los niños son el grupo con mayor vulnerabilidad ante el virus del sarampión. La protección recomendada, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), forma parte del esquema nacional de vacunación.

De acuerdo con el Programa Universal de Vacunación, la vacuna triple viral protégé a los niños contra sarampión, rubéola y parotiditis, mientras que para adolescentes y adultos se utiliza la doble viral, que protégé contra sarampión y rubéola.