Joven sicario se graba descuartizando a víctima... y lo manda por error a su mamá; ya fue detenido en CDMX

Presume crimen y lo delatan Un joven de 18 años le mandó a su madre por error fotos de sus crímenes... y ya fue detenida. (C4 Jiménez y Pixabay)

Ulises Castañeda, un presunto joven sicario, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que, por error, le envió unos videos a su mamá con sus crímenes.

De acuerdo al periodista C4 Jiménez, el joven, que señaló tener 18 años, grabó distintos videos en los que presumía la muerte de una de sus víctimas, así como su posterior descuartizamiento.

Sin embargo, en lugar de enviárselo a sus cómplices, Castañeda lo mandó por error en WhatsApp a su madre, la señora Raquel, quien no encubrió a su hijo y lo denunció ante la policía.

“Chido, carnal. Aquí andamos, carnal, descuartizando aquellos”, señala Ulises en uno de los videos. “18 años y hemos demostrado aptitud”.

En los videos, el presunto joven sicario se muestra a sí mismo ensangrentado, así como al lado de una persona degollada.

Joven sicario se delata por error Ulises Castañeda envió por error videos de un asesinato que cometió a su madre. (C4 Jiménez)

Jóvenes presumen sus crímenes en la CDMX como “currículum”

El pasado 4 de noviembre, CRÓNICA publicó un reportaje de Jorge Aguilar, donde se advierte que jóvenes capitalinos integrantes del crimen organizado presumen su “currículum” de crímenes en redes sociales.

Pese a su corta edad, muestran como si fueran “logros” los crímenes violentos, entre ellos asesinatos, para demostrar que no les “tiembla la mano” para matar.

Los Kids de la Unión Tepito, por ejemplo, no se quedan sólo en la autoadscripción, aseguran no estar locos para luego señalar que a ellos nada les impide matar. Declaran abiertamente que su tarea es “limpiar” la zona de grupos rivales y competidores, como “Los Uvas”. Como prueba, estos jovencitos tienen un “inventario” de sus enemigos y en sus logros señalan a los que ya eliminaron.

Aseguran que a su corta edad son los más poderosos y se burlan de sus víctimas. Editan las fotografías de sus rivales para colocarles un emoji de plátano en la boca.