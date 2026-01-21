Pensión Bienestar Hombres y Mujeres 30 a 64 años: fechas, requisitos y cómo obtener el apoyo de 3 mil 300 pesos

Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años: requisitos y documentos para registrarte

Ante un panorama económico en los últimos años, las familias mexicanas siempre han buscado nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida y poder sortear los gastos económicos del día a día. En este sentido, se crearon los programas sociales, tales como la Pensión Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años.

Para este 2026, esta ayuda vuelve de nueva cuenta a beneficiar a miles de personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Aunque tradicionalmente se ha hablado de pensiones para adultos mayores, esta vertiente específica se centra en personas adultas con discapacidad que, por su situación, no cuentan con ingresos regulares y requieren un estímulo económico continuo.

¿Qué es y cuánto se recibe?

La Pensión para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años entrega un apoyo bimestral que ronda los 3 mil 300 pesos, una cifra pensada para complementar los gastos esenciales de las personas beneficiarias. Este monto es ligeramente mayor al que se otorgaba previamente y forma parte de los ajustes presupuestales programados para 2026.

Más allá del monto, este apoyo representa para muchas familias una tabla de salvación: cubre medicamentos, consultas médicas, transporte o incluso la compra de alimentos cuando otros ingresos son insuficientes o inexistentes.

Fechas de registro y pago

Aunque las autoridades aún no han publicado oficialmente todas las fechas de registro para 2026, existe una fuerte expectativa de que el proceso se reactive en febrero, como ha ocurrido en años previos. Expertos y beneficiarios potenciales están atentos a los anuncios oficiales de la Secretaría de Bienestar, pues muchos quedaron fuera del registro anterior y desean incorporarse este año.

Cabe señalar que los apoyos se entregan de manera bimestral, y es clave estar registrado para recibirlos. En años anteriores, quienes ya integraban el padrón vieron sus depósitos en enero o febrero, según el calendario oficial, y se prevé que esta dinámica continúe en 2026.

Requisitos para acceder al apoyo

Para solicitar la pensión, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación específica, entre las que generalmente se incluyen:

Tener entre 30 y 64 años de edad, con discapacidad permanente y comprobable.

Presentar acta de nacimiento y identificación oficial vigente (como credencial para votar o pasaporte).

Mostrar la CURP y un comprobante de domicilio reciente.

Contar con una constancia médica que acredite la discapacidad, emitida por una institución pública.

Además, en algunos casos quienes no pueden acudir personalmente pueden designar a un auxiliar registrado para realizar el trámite en su representación.

¿Dónde se podrá registrar el trámite?

Los registros suelen realizarse en módulos de la Secretaría de Bienestar habilitados en todo el país, aunque la disponibilidad y fechas específicas dependen del estado y de la programación oficial que se dará a conocer en las próximas semanas.

Expertos recomiendan que las personas interesadas se acerquen a los módulos más cercanos o consulten portales oficiales para conocer el calendario actualizado.

En un país donde el acceso a oportunidades económicas formales no siempre está garantizado, este tipo de pensiones se convierte en una red de apoyo necesaria y, para muchas personas con necesidades económicas importantes.