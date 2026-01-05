Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: calendario de pago y monto del deposito tras el aumento

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores inició 2026 con un aumento en el monto bimestral y la publicación del calendario oficial de pagos del primer bimestre (enero-febrero), beneficiando a millones de personas de 65 años y más en todo el país.

Este apoyo económico, uno de los principales programas sociales del Gobierno de México, busca garantizar mejores condiciones de vida y proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

¿De cuánto es la Pensión Bienestar en 2026?

Para este año, el monto de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un incremento y quedó en:

• 6,400 pesos bimestrales,

depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El aumento se aplica desde el primer pago del año, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026.

Calendario de pago enero-febrero 2026

La Secretaría de Bienestar dio a conocer que el depósito se realiza de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario:

• Lunes 5 de enero: A

• Martes 6 de enero: B

• Miércoles 7 y jueves 8: C

• Viernes 9: D, E, F

• Lunes 12 y martes 13: G

• Miércoles 14: H, I, J, K

• Jueves 15: L

• Viernes 16 y lunes 19: M

• Martes 20: N, Ñ, O

• Miércoles 21: P, Q

• Jueves 22 y viernes 23: R

• Lunes 26: S

• Martes 27: T, U, V

• Miércoles 28: W, X, Y, Z

Las autoridades aclararon que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día, ya que el monto permanece disponible en la cuenta del beneficiario.

Información importante para beneficiarios

• El depósito se realiza exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

• No es necesario acudir a módulos si el pago ya fue depositado.

• El calendario aplica únicamente para el primer bimestre de 2026.

La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes o información falsa relacionada con los pagos.