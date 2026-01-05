Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: calendario de pago y monto del deposito tras el aumento

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores inició 2026 con un aumento en el monto bimestral y la publicación del calendario oficial de pagos del primer bimestre (enero-febrero), beneficiando a millones de personas de 65 años y más en todo el país.
Este apoyo económico, uno de los principales programas sociales del Gobierno de México, busca garantizar mejores condiciones de vida y proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
¿De cuánto es la Pensión Bienestar en 2026?
Para este año, el monto de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un incremento y quedó en:
• 6,400 pesos bimestrales,
depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.
El aumento se aplica desde el primer pago del año, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026.
Calendario de pago enero-febrero 2026
La Secretaría de Bienestar dio a conocer que el depósito se realiza de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario:
• Lunes 5 de enero: A
• Martes 6 de enero: B
• Miércoles 7 y jueves 8: C
• Viernes 9: D, E, F
• Lunes 12 y martes 13: G
• Miércoles 14: H, I, J, K
• Jueves 15: L
• Viernes 16 y lunes 19: M
• Martes 20: N, Ñ, O
• Miércoles 21: P, Q
• Jueves 22 y viernes 23: R
• Lunes 26: S
• Martes 27: T, U, V
• Miércoles 28: W, X, Y, Z
Las autoridades aclararon que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día, ya que el monto permanece disponible en la cuenta del beneficiario.
Información importante para beneficiarios
• El depósito se realiza exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.
• No es necesario acudir a módulos si el pago ya fue depositado.
• El calendario aplica únicamente para el primer bimestre de 2026.
La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes o información falsa relacionada con los pagos.