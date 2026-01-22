Ajustes en el AICM: remodelarán los estacionamientos del aeropuerto; debes tomar estas previsiones ante las obras

AICM El aeropuerto capitalino realizará obras de mantenimiento en sus estacionamientos. (Cuartoscuro)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó este jueves que inició trabajos de remodelación en sus áreas de estacionamiento como parte de un proceso de mejora en la infraestructura destinada a los usuarios que arriban en vehículo particular.

Lo anterior, de cara al Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará este año en territorio nacional, con partidos en Guadalajara, Monterrey y la capital mexicana.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos contemplan la renovación de mil 552 cajones para autos, con el objetivo de optimizar el uso del espacio y mejorar las condiciones de acceso y seguridad.

En la Terminal 1, las labores se concentran en los niveles 4, 5 y 6 del estacionamiento nacional, zonas que ya presentan intervenciones visibles y ajustes operativos durante el proceso de obra.

En tanto, en la Terminal 2, los trabajos de remodelación se realizan específicamente en el nivel 4 del estacionamiento, lo que también implica modificaciones temporales en la circulación interna.

AICM CIUDAD DE MÉXICO, 28SEPTIEMBRE2025.- Usuarios descansan en las salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Terminal 2 del cual recientemente se inauguraron nuevos murales y continúan con obras de restauración. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué precauciones debo tener ante la remodelación de los estacionamientos?

Ante estas obras, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros que tengan vuelos programados en los próximos días anticipar su llegada para evitar contratiempos derivados de la reducción de espacios disponibles.

Asimismo, se sugiere considerar el uso de transporte público o el acceso a la terminal por vías alternas, con el fin de disminuir la saturación vehicular en las zonas intervenidas.

Para quienes necesiten desplazarse entre terminales, se recordó que el Aerotrén continúa operando como una opción interna de conexión rápida y gratuita para pasajeros con pase de abordar.

Este sistema de traslado funciona en un horario de 5:00 a 23:00 horas, por lo que se recomienda tomarlo en cuenta al planear el itinerario y los tiempos de llegada al aeropuerto durante el periodo de remodelación