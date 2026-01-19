AIFA, primer aeropuerto con lomitos de apoyo emocional en México

Lomitos de apoyo emocional en el AIFA, primer aeropuerto en México que implementa el programa y el quinto en el mundo. (Jennifer Garlem)

Lomitos de apoyo emocional llegan por primera vez al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, se trata de la primera terminal aérea a nivel nacional en la que se implementa el programa, que está a cargo de la Guardia Nacional.

A nivel mundial, sólo existe este tipo de programas en aeropuertos de cuatro países, en aeropuertos de Estados Unidos, Canadá, India y Turquía; México es el quinto con la puesta en marcha del programa en el AIFA.

El programa responde a la necesidad de reducir el estrés y ansiedad de los viajeros, pues se ha comprobado que la experiencia aeroportuaria suele implicar ansiedad por retrasos, cancelaciones, revisiones de seguridad, miedo a volar y otros actores que afectan la salud emocional de millones de personas.

Diversos estudios han demostrado que la interacción breve con los lomitos reduce los niveles de cortisol (hormona del estrés), ayuda a regular la presión arterial y genera una sensación inmediata de calma.

En el AIFA hay cuatro cachorros que se encargan de dar paz a cientos de personas, no solo de pasajeros, sino también de trabajadores. Es inevitable que los peludos, que portan chalecos azules, pasen desapercibidos.

Los cuatro perros son paseados por sus manejadores, elementos de la GN, en todas las zonas del aeropuerto en las que hay usuarios, a su paso, todos los voltean a ver con una enorme sonrisa, los acarician, les sacan fotografías, los cargan y abrazan, provocan demasiada ternura. Los trabajadores del AIFA, desde el mostrador o los distintos negocios, salen a convivir con ellos, algunos ya los conocen y los llaman por sus nombres.

Se trata de Delta, un perro salchicha; Tacho, un labrador; Mamut, un bulldog francés, y Marshall, un samoyedo. Los cuatro cachorros de cinco meses de edad que llegaron en noviembre del 2025 al AIFA para realizar esta noble labor.

Las razas recomendadas para este tipo de tarea son especiales, tienen que ser animales dóciles y tranquilos, perros de compañía que tengan buena conexión con las personas, ya que no se requiere de un entrenamiento especial; solamente se encargan de socializar, así lo explicó en entrevista con Crónica el teniente de la Guardia Nacional, Francisco Vargas, responsable de estos lomitos en el AIFA.

“Este tipo de razas son muy sociables y lo único que buscan es amor y caricias. Sí se enciman en las personas pero es para jugar, no para atacar. Solo tienen que adaptarse al área en la que van a realizar sus recorridos”, aseguró.

Además de socializar con viajeros y trabajadores, otra de las funciones de estos perros de apoyo emocional, es que cuando un pasajero tiene una crisis de ansiedad o estrés, se le puede prestar a uno de los lomitos para que lo acompañe durante su estancia en el aeropuerto, incluso se puede analizar que lo lleve durante el vuelo, en caso de ser necesario.

“Ya se nos ha pedido el apoyo en salas de espera, en donde los pasajeros están más nerviosos por el vuelo y presentan crisis; les llevamos a los los perros y han dado buenos resultados”, afirmó.

El color de la pechera

La pechera en color azul tiene un significado relevante, representa la “paz mental”; es el color distintivo de la ONU, misma que ha recomendado ese color durante décadas para transmitir confianza y serenidad, pues se ha comprobado que genera una respuesta calmante tanto a nivel biológico como psicológico.

El azul evoca paisajes naturales que transmiten seguridad como el cielo y el mar, lo que reduce el estrés y la ansiedad, y promueve la reflexión, la confianza y la armonía interna; cuando el perro porta esta pechera azul logra transmitir calma antes de que ocurra cualquier interacción entre el perro y el humano.

El teniente Vargas reiteró que la prueba piloto tiene éxito en el AIFA, por lo que se planea que el número de lomitos incremente, de cuatro, a diez. Además, destacó que es una acción que debería de implementarse en más aeropuertos ya que ha tenido muy buena aceptación con los usuarios.

El bienestar de los cachorros

El teniente también habló de la importancia del trato humanitario que deben recibir los lomitos de apoyo emocional; aseguró que los manejadores son muy estrictos con los cuidados y se apegan a la Ley de Bienestar Animal para que en todo momento los cachorros reciban un trato digno.

Tienen zonas de descanso adecuadas y especiales, atención veterinaria oportuna, se les asea diariamente; además también juegan con ellos y la GN está atenta a cualquier necesidad que tengan. Estos perritos no pueden convivir con los caninos entrenados en tareas de rescate, ya que pueden aprender desarrollar sus habilidades.

Delta, Tacho, Mamut y Marshall pasean en el área pública y en las zonas de abordaje durante las horas de más afluencia de pasajeros, en la mañana, en la tarde y en la noche pero sólo una hora, máximo hora y media por turno, ya que como son cachorros se cansan más rápido.

El teniente Vargas tiene 33 años de servicio y asegura que ha sido una de las labores más nobles que se han emprendido en beneficio de mexicanos y extranjeros.

“Es una actividad tan noble que está dando muchos frutos, más de lo que imaginé. Nunca imaginé que hubiera tanta aceptación por parte de las personas, trabajadores, visitantes, extranjeros. Es algo que genera mucha satisfacción, porque estamos haciendo bien las cosas”.

Aseguró que es una acción que agradecen todas las personas que interactúan con los perros, la mayoría les piden que se implemente en otros aeropuertos de México como en el AICM, en el de Monterrey, Guadalajara o Cancún.

No hay un número límite de perros para los aeropuertos, siempre es dependiendo de las características, dimensiones y afluencia de cada terminal aérea.

Uno de los manejadores aseguró que todas las personas que se acercan a interactuar con los perros de apoyo emocional les agradecen o felicitan por la acción, lo que le provoca orgullo por ser parte de la labor.

“Siempre que sacamos a los perritos son la sensación, toda la gente se acerca a acariciarlos, todos los quieren acariciar, hasta hacen fila para poder cargarlos, tomarles fotos. Yo me siento alegre y contento de participar con los perritos, es una experiencia nueva, no hay palabras para expresar el orgullo que uno siente”, comentó el soldado Quintero.