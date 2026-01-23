¿Es obligatorio tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?

En los últimos días ha comenzado a generar conversación la credencial del Servicio Universal de Salud, un nuevo documento impulsado por las autoridades como parte de una estrategia para fortalecer y reorganizar la atención médica pública en el país. Su implementación ha despertado dudas entre la población, especialmente sobre su alcance y la forma en que funcionará dentro del sistema de salud.

Este documento se presenta como una herramienta que busca modernizar los procesos de atención y unificar la información médica de los usuarios.

¿Para qué sirve la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial tiene como objetivo vincular a cada persona con un expediente médico electrónico único, lo que permitiría facilitar trámites, consultas y atención médica en distintas instituciones públicas, sin importar si el paciente pertenece al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar u otro sistema.

¿Es obligatorio tramitarla para recibir atención médica?

Las autoridades han aclarado que el trámite es totalmente voluntario y que nadie perderá su derecho a la atención médica pública por no contar con esta credencial.

Las personas podrán seguir recibiendo servicios médicos con los documentos que actualmente utilizan, de acuerdo con su afiliación vigente.

¿Qué pasa si decido no tramitarla?

Si una persona decide no tramitar la credencial, no habrá sanciones ni restricciones. Sin embargo, el documento podría ser útil para simplificar procesos administrativos y concentrar el historial médico en un solo registro.

El registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud está previsto para iniciar en marzo de 2026, con módulos habilitados en distintas entidades del país.