Pensiones IMSS 2026: cuánto subirán los montos para jubilados bajo Ley 73

Pensión Mínima del IMSS: ¿Cuánto aumentará en 2026? Conoce cuánto deberán depositarte en 2026 por la Pensión Mínima del IMSS (Pixabay y IMSS)

Un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha provocado uno de los cambios más significativos en décadas dentro del sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta decisión obliga a modificar la aplicación de la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73, por lo tanto, repercutirá directamente en los montos que reciben miles de jubilados y pensionados en todo el país.

Cabe señalar que este ajuste empezará a reflejarse en los pagos a partir de febrero de 2026, y busca corregir desigualdades y adaptar los montos de pensión a las condiciones actuales de la economía y de la vida de los pensionados.

¿Cuál fue el cambio con el fallo de la SCJN?

La SCJN declaró que ciertos criterios tradicionales en el cálculo de pensiones bajo la Ley 73 vulneraban el derecho a la igualdad al usar porcentajes distintos según situaciones específicas, como el parentesco del beneficiario. En este caso, la corte determinó que se trata de un hecho discriminatorio que fue corregido para asegurar que los beneficiarios reciban un trato equitativo al momento de cobrar su pensión.

Cabe señalar que, los detalles del nuevo cálculo pueden variar según cada caso, el resultado general es un aumento del monto mensual que reciben los pensionados bajo este régimen del IMSS, tanto por ajustes automáticos vinculados a la UMA, como por la reinterpretación de la norma impuesta por la Corte.

¿Cuánto aumentarán las pensiones a partir de febrero 2026?

El ajuste de la pensión se produce en función de varios factores, entre ellos el valor actualizado de la UMA y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Para 2026, la UMA fue fijada en 117.31 pesos diarios, lo que representa un aumento cercano al 3.69% respecto al año anterior.

Ese porcentaje se aplicará a las pensiones de quienes ya reciben pagos bajo la Ley 73, reflejando así un incremento automático que ayudará a preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación.

Además del incremento derivado de la UMA, existe en algunos casos la posibilidad de que la pensión mínima garantizada (que para este año superaría los 10 mil 636 pesos mensuales) se combine con otros ajustes derivados de la interpretación legal y de cómo se hayan calculado las semanas cotizadas y el salario base de cotización del trabajador.

¿Quiénes serán los beneficiados con este cambio?

La Ley 73 del IMSS rige principalmente a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, un grupo al que se le reconoce una pensión calculada con base en el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas y el número total de semanas aportadas durante su vida laboral.

Gracias al nuevo fallo de la Corte, quienes dependen de esta modalidad de pensión, sobre todo adultos mayores que ya están jubilados o próximos a hacerlo, verán un aumento real en sus ingresos mensuales, lo que puede representar una mejora en su calidad de vida.