Ley IMSS 73: requisitos y pasos para jubilarse en 2025

LEY 73 IMSS La Ley 73 del IMSS se mantiene como un esquema de jubilación sólido para quienes iniciaron su vida laboral antes de 1997

El régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 continúa activo en 2025 y aplica exclusivamente para los trabajadores que iniciaron su cotización antes del 1 de julio de 1997. Este esquema, considerado uno de los más beneficiosos, permite acceder a una pensión vitalicia, calculada con base en el promedio del salario de las últimas semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para obtener la pensión bajo este sistema, los derechohabientes deben cumplir ciertos requisitos: contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas, tener 60 años de edad para la modalidad de cesantía en edad avanzada o 65 años para la pensión por vejez, haber causado baja del régimen obligatorio. Además, es necesario encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, equivalente a la cuarta parte de las semanas registradas.

Requisitos y documentación para tramitar tu pensión

Los solicitantes deben presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario con CLABE, resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS, así como su estado de cuenta AFORE, en caso de contar con uno. El trámite puede realizarse directamente en la subdelegación correspondiente o a través del portal oficial del Instituto.

Cabe destacar que el IMSS ha modernizado sus procedimientos para 2025, integrando herramientas digitales que permiten consultar semanas cotizadas, verificar la edad pensionable y dar seguimiento en línea al estatus del trámite.

De acuerdo con actualizaciones del IMSS, el monto mínimo garantizado para 2025 es de aproximadamente 9,400 pesos mensuales, aunque la cifra puede variar dependiendo del salario promedio y las semanas acumuladas. Es importante recordar que, aunque la Ley 73 continúa vigente, no aplicará para nuevas generaciones, ya que quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 se rigen por la Ley 97.

Asimismo, los especialistas recomiendan revisar las últimas 250 semanas cotizadas, ya que de ellas depende el cálculo final del monto de pensión. Mantener un salario base estable y revisar la información registrada en el IMSS puede marcar la diferencia en el monto final del retiro.