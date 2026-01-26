El Mundial llega a las calles: México lanza el Mundial Social 2026 con torneos y actividades comunitarias

Niños jugando Futbol (especial)

Para llevar el espíritu de la Copa Mundial FIFA 2026 a todos los rincones del país, el Gobierno de México ha puesto en marcha la estrategia Mundial Social México 2026,en este se contempla la realización de 74 torneos y mundialitos, así como una serie de actividades culturales, deportivas y comunitarias.

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 ejes que integran esta estrategia, que tiene como propósito es fomentar el deporte, la salud, la convivencia y el sentido de comunidad en barrios, colonias y municipios de todo el país.

La funcionaria explicó que el programa busca fomentar la actividad física y el cuidado de la salud promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la inclusión, a través de actividades dirigidas a niñas, niños, adolescentes y población en general. “Como el futbol es más que meter goles, es una herramienta poderosa para el desarrollo integral; también están convocados al partido los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad y la ciudadanía en general”, señaló.

Rodríguez destacó que México es un semillero inagotable de talento, presente desde las comunidades rurales hasta las grandes ciudades, lo ha sido el parteaguas para la creación de los mundialitos y copas escolares, que comenzarán a realizarse desde este mes en distintos planteles educativos del país.

Participación interinstitucional

Los torneos y actividades serán organizados de manera coordinada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de los gobiernos estatales y municipales.

Como parte de la estrategia, también se llevará a cabo la Copa FutBotMX, un torneo digital en el que la portería será defendida mediante algoritmos, incorporando innovación tecnológica al enfoque deportivo.

Los 10 ejes del Mundial Social México 2026

La secretaria de Gobernación detalló que el programa se articula en los siguientes ejes:

Mundialitos y copas Vive saludable, juega feliz Mundialito de robótica Conoce México Fiestas México 2026 Récord Guinness Nuestra grandeza cultural Quién es quién en el Mundial Murales y arte urbano Canchas y recuperación de espacios públicos

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez invitó a la población a sumarse a las actividades este Mundial Social México 2026, que busca aprovechar la justa mundialista como una oportunidad para fortalecer el tejido social, promover la actividad física y proyectar la diversidad cultural del país.