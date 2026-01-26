¡Sheinbaum está con las ARMY! La presidenta pide a Corea más conciertos de BTS en México

Claudia Sheinbaum La presidenta destacó la popularidad de la banda de K-Pop en nuestro país, principalmente entre la población juvenil.

Tal cómo se esperaba, la venta de boletos para los conciertos de BTS en México causó una gran demanda y agotó las localidades rápidamente. Cientos de miles de fans se quedaron sin su entrada, generando algunas molestias y quejas por irregularidades ante Profeco. Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que ya se comunicó con el primer ministro coreano para pedirle que el grupo de K-Pop tenga más presentaciones en nuestro país.

Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

“Quiero platicar algo de esto último, este grupo BTS Este grupo es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser por mayo los conciertos y quieren comprarlos un millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos

Hable con el responsable de Ocesa, le pregunté de la posibilidad de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema. Me dijeron que pues sólo hay tres fechas y todo el mundo quiere. Entonces le escribí una carta al primer ministro coreano pidiéndole que venga más veces BTS, todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva. Que busquemos la manera de que jóvenes puedan tener acceso a este grupo.“, señaló la presidenta.

BTS agotó tres fechas en México en sólo unas horas

El regreso del grupo de los ‘idols’ ha generado alta expectativa en diferentes partes del mundo, incluyendo en nuestro país, pues es la primera vez que todos los integrantes se reúnen tras la culminación de su servicio militar obligativo.

Los boletos para los conciertos de BTS en México, como parte de su gira World Tour ‘ARIRANG’, se pusieron a la venta en etapas específicas a través de Ticketmaster. La preventa se realizó inicialmente el viernes 23 de enero de 2026, aunque sufrió algunos cambios en su programación, mientras que la venta general al público inició el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 horas

La venta transcurrió de manera caótica debido a la alta demanda de los fans, conocidos como ARMY. Durante la preventa y la venta general, los usuarios accedieron a una fila virtual en la plataforma de Ticketmaster, pero el sistema enfrentó saturación y quejas por boletos que terminaron en manos de revendedores.

Los conciertos, programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, se agotaron por completo en menos de 40 minutos durante la venta general, con el mensaje de “agotado” apareciendo alrededor de las 9:36 horas.