Guanajuato anuncia vuelos directos Bajío–Madrid: esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva ruta

Guanajuato se conecta con Europa tras el anuncio de la nueva ruta aérea directa Bajío–Madrid

Durante una gira de trabajo en España, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció la firma de un convenio con la aerolínea Air Europa para abrir la nueva ruta aérea Bajío–Madrid, un vuelo directo que busca fortalecer la conectividad internacional del estado y ampliar sus oportunidades turísticas y económicas.

El anuncio se dio tras una reunión con directivos de la aerolínea española, como parte de la agenda que Guanajuato desarrolla en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial.

Una ruta estratégica para el turismo y la economía del Bajío

La nueva conexión aérea entre el Aeropuerto Internacional del Bajío y Madrid representa un movimiento relevante para el estado, al facilitar el flujo de viajeros entre México y Europa sin escalas intermedias.

De acuerdo con la gobernadora, esta ruta responde a una realidad creciente, pues existe un interés sostenido del mercado europeo por visitar Guanajuato, al mismo tiempo que miles de guanajuatenses viajan cada año a España, especialmente a la capital madrileña. La apertura del vuelo directo beneficia a los viajeros, reduciendo tiempos de traslado, mejorando la experiencia y haciendo más competitivo al estado en el mapa turístico internacional.

Los detalles operativos del vuelo, como fechas de inicio y frecuencias, serán anunciados posteriormente de manera conjunta con Air Europa, una de las aerolíneas clave en la conectividad entre Europa y América Latina.

¿Qué es Air Europa?

Fundada en 1986 y con sede en Madrid, Air Europa forma parte del Grupo Globalia y cuenta con una amplia red de destinos nacionales e internacionales. Su experiencia en rutas transatlánticas la ha consolidado como uno de los principales enlaces aéreos entre ambos continentes, lo que refuerza el potencial de la nueva conexión con el Bajío.

Para Guanajuato, esta alianza no solo implica un nuevo vuelo, sino una oportunidad para integrarse con mayor fuerza a los circuitos turísticos, comerciales y culturales de Europa.

Guanajuato en FITUR 2026 y el papel de México como país socio

La gira de trabajo en España se desarrolla en el contexto de FITUR 2026, que nuevamente se consolida como punto de encuentro de la industria turística global, con la participación de empresas y profesionales de más de 150 países.

En esta edición, México tiene un papel protagónico al fungir como país invitado y socio estratégico. La participación nacional incluye a los 32 estados de la República y a más de 800 prestadores de servicios turísticos, con una agenda enfocada en mostrar la diversidad cultural, natural, gastronómica y de experiencias del país.

Guanajuato forma parte activa de esta delegación, impulsando su identidad histórica y su creciente oferta turística ante el mercado internacional.

La promoción turística de Guanajuato

Como parte de la agenda oficial, la gobernadora asistió a la inauguración del Pabellón de México, evento que contó con la presencia del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, subrayando la relevancia diplomática y cultural de FITUR como plataforma para fortalecer relaciones entre países.

Este tipo de encuentros refuerza el posicionamiento de Guanajuato dentro de una estrategia que combina turismo, cultura y cooperación internacional.

Alianza con Castilla-La Mancha y promoción de rutas culturales

Durante la gira también se firmó un Convenio Marco de Entendimiento entre Guanajuato y la región de Castilla-La Mancha, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en materia turística y cultural.

La región española, reconocida por su legado histórico y su industria vitivinícola, comparte afinidades con Guanajuato en términos de turismo cultural, rutas del vino y gastronomía. El acuerdo contempla promoción turística en ambos sentidos, así como capacitación e intercambio de mejores prácticas entre operadores turísticos.

Reuniones estratégicas con el sector hotelero y turismo religioso

La agenda incluyó una reunión con directivos de Grupo Accor Hotels, uno de los consorcios hoteleros más importantes a nivel mundial, para dialogar sobre el potencial turístico del estado y posibles proyectos de inversión.

Además, se anunció la incorporación de Guanajuato a la Red Mundial de Turismo Religioso, una estrategia que busca dar mayor visibilidad a los atractivos religiosos de la entidad y diversificar su oferta turística.

La suma de acuerdos, alianzas y anuncios realizados en España apuntan a una estrategia integral para mejorar la conectividad aérea, ampliar la proyección internacional de Guanajuato y fortalecer al turismo como motor de desarrollo económico y social.

La nueva ruta aérea Bajío–Madrid se perfila así como una puerta de entrada directa para visitantes europeos y una salida más accesible para el Bajío.