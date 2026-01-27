¿Habrá puente en febrero 2026? Fechas de descanso y días feriados en México

Calendario de descanso puente febrero 2026 en México Fotarte: La Crónica

Para muchos mexicanos, planear unas escapadas, visitar familiares o simplemente organizar la semana con un descanso extra forma parte de cada inicio de año. En 2026 se acerca el primer puente del calendario oficial y, con ello, la pregunta frecuente: ¿cuándo es y quiénes descansan? La respuesta está en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, en esta nota también te lo explicamos de manera más sencilla.

Qué día es el puente de febrero 2026

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero, la LFT establece que el descanso obligatorio se traslada al primer lunes de febrero, para formar un fin de semana largo.

Esto significa que el lunes 2 de febrero de 2026 es oficialmente día de descanso para los trabajadores, creando un puente junto con el domingo previo y el sábado anterior.

Para quienes trabajan de lunes a viernes, esto se traduce en tres días consecutivos sin labores, sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero, lo que facilita planes familiares, viajes cortos o simplemente un respiro de la rutina semanal.

¿Cuándo es el próximo puente? Fecha del día de descanso oficial (Pixels)

¿Quiénes descansan?

De acuerdo con la información oficial, estas son las personas que tendrás día de descanso obligatorio el próximo 2 de febrero:

Trabajadores formales

Estudiantes de educación básica

Escuelas públicas y privadas

¿Qué pasas si trabajas este 2 de febrero?

El lunes 2 de febrero de 2026 es descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la LFT. Si alguien labora ese día, por ley debe recibir el pago extra correspondiente (salario ordinario más dos salarios adicionales o el llamado “pago triple”).

En el caso de los estudiantes, la SEP incorpora ese mismo puente en el calendario escolar, extendiendo el descanso desde el viernes 30 de enero hasta el lunes 2 de febrero, ya que el viernes 30 es Consejo Técnico Escolar, día en que no hay clases. Por lo tanto, los planteles que siguen el calendario SEP suspenden clases en estas fechas, beneficiando a madres, padres y tutores con días de descanso adicional.

Este puente es útil tanto para trabajadores como para familias con hijos en educación básica, pues permite planear con antelación sin afectar responsabilidades laborales o escolares.

¿Qué otros días feriados y puentes habrá en 2026?

Además del 2 de febrero, el calendario oficial de feriados 2026 reconoce otros días de descanso obligatorio que pueden convertirse en fines de semana largos:

16 de marzo (lunes): Conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

(lunes): Conmemoración del natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.

(viernes): Día del Trabajo. 16 de septiembre (miércoles): Día de la Independencia.

(miércoles): Día de la Independencia. 16 de noviembre (lunes): Conmemoración de la Revolución Mexicana.

(lunes): Conmemoración de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Aunque algunos días de descanso solo aplican para trabajadores formales o para estudiantes según el calendario escolar de cada nivel, conocer cuándo hay un puente ayuda a planear con antelación.